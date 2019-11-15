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好牛！颶風捲落海 3頭牛游2哩生還

2019-11-15 16:03世界日報 編譯林梅婕╱綜合14日電

今年9月颶風多利安自北州外灘登陸，暴漲的洪水將許多牲畜捲出外海。然而在外灘竟發現...
今年9月颶風多利安自北州外灘登陸，暴漲的洪水將許多牲畜捲出外海。然而在外灘竟發現三頭當初被颶風捲走卻生還的牛。取自推特
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今年9月颶風多利安(Hurricane Dorian)自北卡羅來納州的外灘(Outer Banks)登陸後，帶來強風豪雨和淹水等災情重創當地社區，暴漲的洪水將許多牲畜捲出外海；然而讓人吃驚的是，在外灘的「海岸瞭望角國家公園」，竟然先後發現當初被巨浪捲走到外海的三頭牛，卻離奇的生還。

國家公園發言人霍瓦特(B.G. Horvat)說：「我們已經向這三頭牛的主人漢考克(Woody Hancock)先生證實，牛隻是從雪松島(Cedar Island)附近的峽灣，游泳超過兩哩來到這裡的。」

對於牛群能夠躲過沿海56哩所有燈塔、衝浪客和其他人的注意；霍瓦特也不敢置信的說：「想像一下如果牛會講話，他們會怎麼形容渡海的過程？這真是太離奇了！」

根據「夏洛特觀察報」(Charlotte Observer)的報導，雪松島上有一塊1000畝的私人土地，這三頭牛原本在這裡和其他牲畜一同安逸的生活，而島上除了漢考克外也有其他人一同照顧這些動物。

霍瓦特表示，他們在9月7日發現第一隻牛，也就是在颶風離開後的隔天，三個禮拜後再發現另外兩頭不到一歲的犢牛；而顯然的這三頭牛之間存在某種連結，霍瓦特說：「自從他們發現彼此後就一直形影不離，目前他們還被放牧在外灘北島附近。」

官方表示在通知主人認領後，他們有30天的時間可以將牛帶走；霍瓦特說最好的方法，就是讓牛服用鎮定劑後搭船回雪松島，或是使用卡車運送，而過程中官方人員也會盡可能提供協助。

漢考克的太太妮娜(Nena Hancock)說，他們在颶風侵襲後損失了28匹馬，希望能盡一切所能讓三頭牛回到雪松島的家。

颶風國家公園燈塔

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