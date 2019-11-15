影／近一個月只喝水！狗狗獲救時胃都萎縮 現重獲新生

2019-11-15 10:39 聯合報 編譯 聯合報 編譯 周辰陽 ／即時報導



颶風「多利安」9月橫掃巴哈馬後，美國佛羅里達州犬隻救援團體趕赴當地，救出超過160頭狗，其中又以靠喝雨水存活近一個月、名為「奇蹟」的狗狗，獲救畫面最震撼人心。恢復健康的牠12日被安排到新的飼主家，3名小女孩已經迫不及待要寵壞牠。

佛州當地媒體報導，「大狗飼育場救援」（Big Dog Ranch Rescue）志工當時運用紅外線熱成像無人機上空搜尋重災區，在一台冷氣下方發現不到一歲的狗狗。徒步救援的志工帶來狗糧罐頭餵食、安撫牠的情緒，隨後才小心翼翼撥開壓住冷氣機的殘骸，將狗狗救出並飛回南佛州接受療養。

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「大狗飼育場救援」創辦人西蒙斯（Lauree Simmons）說，「奇蹟」20多天來只靠喝雨水存活，因動彈不得導致肌肉萎縮，瘦成皮包骨幾乎站不起來，還感染犬心絲蟲病。考慮到當地慘況，「奇蹟」可能是飼主家的唯一倖存者。

無人認領的「奇蹟」復原之路艱辛，獲救當時體重只有7.25公斤（16磅），因長期挨餓導致胃部萎縮，一餐只能吃少量食物。工作人員必須全天候照料，每兩小時餵食一次，才讓「奇蹟」慢慢增重到15.4公斤（34磅），不過牠依然怕黑和打雷。

幸好，「奇蹟」獲救影片一曝光，認領申請就如雪片般飛來。「大狗飼育場救援」最後從超過一萬戶人家中，選出家住佛州棕櫚灘郡（Palm Beach County，FL）、和巴哈馬有強烈聯繫的貝提家。