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白宮經濟顧問庫德洛：美中貿易協議「臨近終點」

2019-11-15 09:09經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

白宮經濟顧問庫德洛告訴記者，美中就第一階段貿易協議的談判「逼近終點」，「目前每天都在溝通」。

他說：「我們已經臨近終點。」，「就快達成協議，但尚未敲定」。

庫德洛表示，白宮貿易團隊周四會商討論中國。另外，庫德洛表示，美國貿易代表署有關對歐洲汽車製造商加徵關稅的報告周三已送交美國總統川普，「他正在考慮」。

白宮川普

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