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避免美中談判破局被課關稅 蘋果雇用川普盟友遊說

2019-11-15 09:03聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

CNBC報導，蘋果公司雇用美國總統川普華府內最親近盟友之一幫忙遊說，以避免美中貿易談判萬一破局，會在12月被課徵另一輪關稅。

根據遊說報告，蘋果公司禮聘川普長期盟友米勒（Jeffrey Miller）以替蘋果遊說。檔案顯示，蘋果因為「與科技產品及服務有關的貿易議題」，雇用米勒及其團隊。米勒團隊一些人有川普政府人脈。

根據檔案，米勒的公司在10月註冊為蘋果遊說，但米勒本月14日才簽署這份公開報告。米勒過去為川普就職儀式委員會的副財務主管，現為川普競選連任的募款要角。米勒在第三季為「川普必勝委員會」（Trump Victory Committee）募得25萬5000美元。

蘋果雇用米勒金額不清楚，不過根據回應政治中心（Center for Responsive Politics），蘋果在2019年遊說費用已超過550萬美元。大部分的資金用來支付蘋果內部的遊說人員費用，但蘋果今年也聘用四家企業代為遊說。

蘋果雇用米勒為其遊說，被外界認為是避免自家產品在美中談判破局後被加徵關稅。蘋果先前已要求美國貿易代表署（Office of the U.S. Trade Representative）豁免蘋果產品，包括蘋果手錶、iPhone零件及其他用品。如果無法達成協議，美國預定12月對中國產品課徵另一輪關稅。

蘋果公司雇用美國總統川普親近盟友替其遊說。路透
蘋果公司雇用美國總統川普親近盟友替其遊說。路透
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川普募款華府

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