近一個月只喝水！汪星人逃過颶風摧殘 被新家收養

2019-11-15 08:29 聯合新聞網 編譯 聯合新聞網 編譯 周辰陽 ／即時報導



美國佛州犬隻救援團體前進被颶風摧殘的巴哈馬，在一台冷氣下方發現不到一歲的「奇蹟」。「奇蹟」靠著雨水撐過一個月。畫面翻攝：YouTube/PalmBeachPost 分享 facebook

颶風「多利安」9月橫掃巴哈馬後，美國佛羅里達州犬隻救援團體趕赴當地，救出超過160頭狗，其中又以僅靠雨水存活近一個月的米克斯「奇蹟」獲救畫面最震撼人心。恢復健康的「奇蹟」12日被安排到新的飼主家，3名小女孩已經迫不及待要寵壞牠。

佛州當地媒體報導，「大狗飼育場救援」（Big Dog Ranch Rescue）義工當時操作紅外線熱成像無人機飛越災區，在一台冷氣下方發現不到一歲的「奇蹟」，但同時發現的另一隻狗就沒能撐過難關。徒步救援的義工帶來狗糧罐頭餵食「奇蹟」、安撫情緒，隨後才小心翼翼撥開壓住冷氣機的殘骸，將牠抱到機場，飛回南佛州接受療養。

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「大狗飼育場救援」創辦人西蒙斯（Lauree Simmons）說，飲用雨水救命的「奇蹟」因動彈不得導致肌肉萎縮，瘦成皮包骨到幾乎站不起來、體內更有著心絲蟲。考慮到當地慘況，「奇蹟」可能是飼主家的唯一倖存者。

無人認領的「奇蹟」復原之路有些艱辛，獲救當時體重只有7.25公斤（16磅），還因為長期挨餓導致胃部萎縮，一餐仍只能吃少量食物。工作人員必須全天候照料，每兩小時餵食一次，才讓「奇蹟」慢慢增重到15.4公斤（34磅），但仍要面對呼吸感染的挑戰，牠也依然怕黑、怕打雷。

不過，「奇蹟」獲救影片一曝光，認領申請就如雪片般飛來。「大狗飼育場救援」最後從超過一萬戶人家中，選出家住佛州棕櫚灘郡（Palm Beach County，FL）、和巴哈馬有強烈聯繫的貝提家。

西蒙斯指出，「奇蹟」和貝提家的3個女兒幾乎是第一眼就愛上彼此。布莉亞娜．貝提（Briana Beaty）說，他們等「奇蹟」就好像等了一輩子。3個女兒每天都在問領養進度，也都等不及要帶著牠上床睡覺、帶牠散步、讓牠成為家人跟好好愛牠。