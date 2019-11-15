美今年來第38起校園槍擊案 嫌犯身分確認…挑生日行凶
2019-11-15 08:08
聯合報 編譯季晶晶
／即時報導
美國加州索古斯高中（Saugus High School）14日發生槍擊案，造成至少二死三傷，有報導說，穿黑衣戴黑帽的嫌犯是亞裔，行凶當天是他的16歲生日，但還不知道犯罪動機。他射殺五名同學後，以手槍指著自己的頭部開槍，目前送醫「傷勢嚴重」。警方證實，他的點45口徑手槍被找到時，已經沒有任何子彈。
CBS新聞引述執法部門消息來源報導，嫌犯姓名為伯豪（Nathaniel Berhow），是索古斯高中學生。
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兩名死者分別是16歲女孩和14歲男孩，傷者則是14和15歲女孩以及另一名14歲男孩，他們的傷勢並不嚴重。
根據追蹤槍枝致死案件的非營利研究組織「槍枝暴力資料庫」（Gun Violence Archive），這是美國今年來發生的第38起校園槍擊案，總共造成11人死亡及50人受傷。
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