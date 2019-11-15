親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

槍擊當下開自家大門收留學生躲槍火 他被媒體封英雄

今明回暖以後 吳德榮：下周一、二北台灣高溫剩20度

日圓走強而美元下跌 美中貿易協議前景存疑

2019-11-15 07:36經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

日圓兌美元創下本月以來最大漲幅，投資人擁向避險資產，報導傳出美國和中國敲定第一階段貿易協議有困難。

美國和中國就敲定第一階段協議以終止貿易戰有困難，經過數周來的協商後，雙方官員仍在智慧財產權條款、農產品採購及關稅上僵持不下。金融時報引述接近談判的人士報導，川普政府對中方未能提出足夠讓步，換取美方對中國產品調回關稅感到力不從心。調降關稅一直是中方近幾周所堅持的要求。

Scotia Capital 首席外匯策略師 Shaun Osborne 說：「今天開盤有緩和的避險買氣，這股買氣在本日持續，壓低美元／日圓。」

聯準會（Fed）主席鮑爾連續二日在國會作證；他說，低利率環境下，Fed的降息空間減小，央行沒有看到製造業疲軟的溢出效應。

美元兌日圓跌0.4%至108.42左右，創10月31日以來最大跌幅。美元兌瑞郎跌0.2%，至0.9887左右，連續四日下跌。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.2%至98.163。

歐元兌美元升0.1%至約1.1020，英鎊兌美元升0.2%至約1.2879。

澳元兌美元下跌0.8%，至0.6786左右，一度大跌1%，至0.6770，創10月17日以來最低。

在澳洲就業意外萎縮後，澳大利亞央行今年再次降息的可能性上升。紐西蘭元兌美元下跌0.7%，至0.6369。

日圓兌美元創下本月以來最大漲幅。路透
日圓兌美元創下本月以來最大漲幅。路透
分享

Fed紐西蘭外匯

相關新聞

反擊彈劾調查 川普要秀關鍵證據

2019-11-15 00:29

槍擊當下開自家大門收留學生躲槍火 男子被媒體封英雄

2019-11-15 07:05

川普躲媒體追問 厄多安變擋箭牌

2019-11-15 00:38

指美意在安撫 北韓拒絕12月恢復談判

2019-11-14 22:54

沒空看彈劾轉播？ 川普自證有看還看得很仔細

2019-11-14 21:39

川普撤軍夢難成 美防長：將維持約600駐敘美軍

2019-11-14 20:07

親川普媒體看首場彈劾公聽會：民主黨要緊張了

2019-11-14 18:21

法院裁定國會仍可索稅單 川普將上訴最高院

2019-11-14 17:09

川普前策士巴農 讚波洛西推動彈劾「手法非常高段」

2019-11-14 17:02

聽證再顯兩黨對立：謝安達要查濫權 共和黨批小丑秀

2019-11-14 17:02

公開聽證關鍵第一天：證詞5大要點 戳破川普謊言

2019-11-14 16:54

選民心中早有答案 彈劾調查不改對川普的愛或恨

2019-11-14 15:26

烏克蘭門又一神秘通話？川普彈劾風暴的首場公開聽證

2019-11-14 15:05

邀川普長子演講 美佛州學生會長遭控瀆職

2019-11-14 15:04

美政府赤字連連 川普競選承諾恐跳票

2019-11-14 14:42

狀況外？川普：厄多安和庫德族關係很好

2019-11-14 14:38

川普政府新規 政庇者非法入境 拒發工作許可

2019-11-14 14:38

眾院彈劾聽證 川普：笑話

2019-11-14 14:36

涉沃爾瑪禮卡詐騙 10個月消費百萬美元中國學生被捕

2019-11-14 13:30

美囚犯傷頸裸身 5天沒人理暴斃家屬獲賠1000萬

2019-11-14 13:28

毒父持假鈔購毒 拿兒擋子彈 11月嬰中4槍命危

2019-11-14 13:25

美副助理部長：美不尋求與陸脫鉤

2019-11-14 13:17

美南加大學生本學期至今9死：1車禍3自殺5不明待查

2019-11-14 12:39

超級細菌有多凶險？美國每15分鐘1人喪生

2019-11-14 12:37

川普語出驚人：土耳其總統和庫德族「關係很好」

2019-11-14 11:26

避談爭端自認艾爾段鐵粉 川普稱彈劾調查是笑話

2019-11-14 11:24

彈劾調查公開聽證 從5個關鍵點看首日講了什麼

2019-11-14 11:22

彈劾調查公開聽證 白宮拒絕配合讓兩黨吃盡悶虧

2019-11-14 10:24

彈劾聽證第一天 證人證實川普施壓調查政敵

2019-11-14 10:09

「電話門」彈劾調查公開聽證 川普：是個笑話

2019-11-14 07:02
看更多

熱門文章

得不償失！ 男子搭機偷渡肥貓 40萬英里點數報銷

2019-11-14 14:12

初生男嬰昏迷準備拔管 父母抱起告別時突睜眼甦醒

2019-11-14 09:29

法國鄉村味崩壞 幫凶為何是自動販賣機…

2019-11-14 10:00

進浴室突生產！纖細辣模陣痛10分鐘 「掉出女嬰」才知懷孕

2019-11-14 15:55

影／威尼斯水淹187公分 男子在聖馬可廣場游泳

2019-11-14 11:14

中美貿易談判最後一哩路為何難走？BBC這樣分析

2019-11-14 13:03

繼日本小七 全家也宣布實施非24小時營業

2019-11-14 18:19

超可愛獨角獸小狗獲救！尾巴只讓牠看起來更酷

2019-11-14 09:38

Fed主席鮑爾國會作證：很難真正理解中國大陸經濟

2019-11-14 08:25

憂糖尿病纏身 印尼發起不吃米飯運動

2019-11-14 20:15

睡覺直播任人看 住日本旅館1晚竟不用40元！

2019-11-14 15:02

澳洲森林大火燒不停 可能惡化成火風暴

2019-11-14 10:56

親川普媒體看首場彈劾公聽會：民主黨要緊張了

2019-11-14 18:21

剛滿16歲 加州亞裔高中生校園開槍釀2死3傷

2019-11-15 06:26

研究：新亞述帝國滅亡原因為氣候變遷

2019-11-14 12:32

駐韓美軍有必要嗎？ 華府放大絕逼韓多分攤軍費

2019-11-14 19:58

超級細菌有多凶險？美國每15分鐘1人喪生

2019-11-14 12:37

美中若未達貿易協議 川普揚言耶誕節前調高關稅

2019-11-14 09:15

查爾斯王子71歲生日 英王室臉書公布照片祝賀

2019-11-14 22:39

公開聽證關鍵第一天：證詞5大要點 戳破川普謊言

2019-11-14 16:54

美副助理部長：美不尋求與陸脫鉤

2019-11-14 13:17

川普前策士巴農 讚波洛西推動彈劾「手法非常高段」

2019-11-14 17:02

川普語出驚人：土耳其總統和庫德族「關係很好」

2019-11-14 11:26

劍指美國 金磚五國共抗保護主義

2019-11-15 00:24

運輸排期雖長… 中國買家趁價格低於南美 搶購美國大豆

2019-11-14 13:00

日本首推牛丼自動販賣機 24小時都能享受美味

2019-11-14 20:03

槍擊當下開門助學生躲槍火 男子英雄作風受激賞

2019-11-15 07:05

日政府撥款辦大嘗祭 民眾集會抗議「還稅於民」

2019-11-14 22:39

陸商務部稱 中美正就取消加徵關稅幅度深入討論

2019-11-14 16:19

傳農產品採購阻礙美中貿易磋商 納瓦羅：勿聽信謠言

2019-11-14 10:32

沒空看彈劾轉播？ 川普自證有看還看得很仔細

2019-11-14 21:39

金磚國家峰會 中國巴西簽9項合作協議

2019-11-14 09:43

陸解除美國禽肉進口 美表示歡迎

2019-11-14 22:51

宇航器隼鳥2號回家 解生命起源之謎

2019-11-14 18:06

日皇大嘗宮之儀隆重登場 充滿神秘色彩

2019-11-14 22:00

香港問題延燒海外 韓中學生爆發肢體衝突

2019-11-14 12:51

25歲藥師圓夢 泰國佳麗首在國際小姐摘后冠

2019-11-14 15:17

Fed：大陸去槓桿化 拖累全球經濟成長放緩

2019-11-15 00:09

彈劾聽證第一天 證人證實川普施壓調查政敵

2019-11-14 10:09

Fed主席鮑爾：川普提出的負利率並不適合美國經濟

2019-11-14 09:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top