日圓走強而美元下跌 美中貿易協議前景存疑

2019-11-15 07:36 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 劉忠勇 ／綜合外電



日圓兌美元創下本月以來最大漲幅，投資人擁向避險資產，報導傳出美國和中國敲定第一階段貿易協議有困難。

美國和中國就敲定第一階段協議以終止貿易戰有困難，經過數周來的協商後，雙方官員仍在智慧財產權條款、農產品採購及關稅上僵持不下。金融時報引述接近談判的人士報導，川普政府對中方未能提出足夠讓步，換取美方對中國產品調回關稅感到力不從心。調降關稅一直是中方近幾周所堅持的要求。

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Scotia Capital 首席外匯策略師 Shaun Osborne 說：「今天開盤有緩和的避險買氣，這股買氣在本日持續，壓低美元／日圓。」

聯準會（Fed）主席鮑爾連續二日在國會作證；他說，低利率環境下，Fed的降息空間減小，央行沒有看到製造業疲軟的溢出效應。

美元兌日圓跌0.4%至108.42左右，創10月31日以來最大跌幅。美元兌瑞郎跌0.2%，至0.9887左右，連續四日下跌。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.2%至98.163。

歐元兌美元升0.1%至約1.1020，英鎊兌美元升0.2%至約1.2879。

澳元兌美元下跌0.8%，至0.6786左右，一度大跌1%，至0.6770，創10月17日以來最低。