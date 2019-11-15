金融時報：美中敲定第一階段貿易協議有困難
2019-11-15 06:41
經濟日報 編譯劉忠勇
／綜合外電
美國和中國就敲定第一階段協議以終止貿易戰有困難，經過數周來的協商後，雙方官員仍在智慧財產權條款、農產品採購及關稅上僵持不下。
金融時報引述接近談判的人士報導，川普政府對中方未能提出足夠讓步，換取美方對中國產品調回關稅感到力不從心。調降關稅一直是中方近幾周所堅持的要求。
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其中一位知情人士告訴金融時報，中國正在想方設法延遲休戰，嚴重影響未來幾天達成最終協議的機會。另一位聽過會談進展的人士說：「其中有很多不擇手段的過程，可以說正處於僵局。」
本周，美國總統川普警告，如果雙方無法達成協議，對中國加徵的關稅會在12月15日大幅調高，也可見白宮內部也對協商可能失敗感到不安。
川普團隊承認敲定協議的日期可能延後，但否認協商進展呈現倒退。白宮顧問納瓦羅接受福斯電視訪問說：「每天我們都跟中國人談，正如總統所說，我們會敲定重大協議，現在位於第一階段協議的滑道上。」
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