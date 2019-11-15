反擊彈劾調查 川普要秀關鍵證據

美國駐烏克蘭代理大使泰勒（右）與國務院負責烏克蘭事務的副助理國務卿肯特（左）十三日在眾院情報委員會宣誓作證。 （美聯社） 分享 facebook

美國國會眾議院十三日對總統川普的彈劾調查舉行首場公開聽證會，證人對川普施壓烏克蘭調查政敵、前副總統拜登一事表達憂慮，更提出新證據，凸顯川普假公濟私，利用總統職權操弄美國對烏克蘭的外交政策，企圖調查拜登。川普則稱公開聽證會「是個笑話」，並預告將公布他與澤倫斯基另一通話紀錄，外界自能判斷。

川普被控濫用職權要求烏克蘭總統澤倫斯基調查拜登之子杭特，民主黨人盼透過公開聽證訴求民眾，威脅川普連任之路；共和黨人則質疑證人二手資訊的可信度，也有不少共和黨議員批民主黨只想進行彈劾調查，無意推動美墨加協定（USMCA）等工作。

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美國總統川普。 華盛頓記者張加／攝影 分享 facebook

民主黨掌控的眾院九月底啟動彈劾調查，經閉門聽證後，十三日公開聽證，美國駐烏克蘭代理大使泰勒與國務院負責烏克蘭事務的副助理國務卿肯特出席作證。

泰勒表示，八月廿二日曾與國安會議前首席俄羅斯事務主管官員默里森通話，「默里森告訴我，川普不想提供烏克蘭任何援助，這讓我感到非常不安」；泰勒說，他五月告知國務卿龐培歐，若支持烏克蘭的政策將改變，他將不得不辭職，「我已經準備好這樣做了。」

根據泰勒證詞，川普與澤倫斯基在七月廿五日通話後隔天，川普曾與美國駐歐盟大使桑德蘭通話，桑德蘭告知川普，烏克蘭方面已做好下一步準備；他並告知泰勒的助手，比起美國對烏克蘭政策，川普更看重對拜登的調查。

川普與土耳其總統厄多安十三日在白宮舉行聯合記者會，被問及泰勒所言是否屬實，川普回應，他第一次聽說此事，只是更多的二手資訊，但重要的是沒有對價關係。

民主黨籍眾院情報委員會主席謝安達在聽證會指出，川普私人律師朱利安尼施壓烏克蘭調查拜登及其家人。泰勒與肯特先後提及朱利安尼的言行令人擔憂，恐破壞美烏關係，共和黨人則稱是朱利安尼在推動烏克蘭調查，並非川普。朱利安尼在紐約受訪時回應，「他們想怎麼指責就怎麼指責，但真相最後一定會水落石出，我沒有做錯任何事。」

共和黨籍眾議員努尼斯表示，對川普的控訴都是民主黨人編造的，沒有任何事實基礎。