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親川普媒體看首場彈劾公聽會：民主黨要緊張了

2019-11-14 18:21聯合報 編譯張佑生╱即時報導

美國聯邦眾議院13日舉行首場彈劾調查總統川普的公開聽證會。親川普的福斯新聞評論，在搖擺州的民主黨眾議員要緊張了，因為眾院目前有431人，彈劾在眾院過關需要過半數是217人，擁有233席的民主黨只能允許16人跑票。但其中31位民主黨議員的選區位於川普2016年獲勝的州，這些人在投下贊成彈劾川普的票之前，可得慎重考慮。

國會眾院彈劾調查進行首日聽證會場。美聯社
國會眾院彈劾調查進行首日聽證會場。美聯社
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