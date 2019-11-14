聽證再顯兩黨對立：謝安達要查濫權 共和黨批小丑秀
眾院13日舉行的彈劾調查聽證，由民主黨籍眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)與該委員會共和黨眾議員努尼斯(Devin Nunes)的開場聲明以及兩黨委員質詢要點，均再次凸顯兩黨的對立。
謝安達在聽證會開始時表示，議員正在探查川普總統是否濫用烏克蘭2014年遭俄羅斯侵略的弱點，暫緩白宮接見和大筆軍事援助，要求烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)調查川普的政敵。
謝安達從俄國2014年進犯克里米亞島，尋求重建俄羅斯帝國講起，稱初涉政壇的澤倫斯基致力終結衝突並揪出貪腐根源，他上任後即尋求與最強大的代理人美國建立關係；然而，川普利用烏克蘭的弱點，要烏克蘭介入多場美國選舉。
謝安達質疑，川普是否就白宮會晤或軍援等，對烏克蘭設下前提，即協助調查有利川普當選的兩項行動？若川普做了其中一項，是否濫權？
謝安達也表示，新資訊支持民主黨人的懷疑，朱利安尼使烏克蘭的外交政策蒙上陰影並非隨意豪賭，而是來自川普本人的命令。
努尼斯在開場致詞時，絕口不提促成彈劾調查的原委，反而針對他覺得民主黨做錯的地方著墨；他重申川普呼籲公開「吹哨者」身分的要求，試圖為川普要求烏克蘭調查政敵、前副總統白登(Joe Biden)的兒子杭特(Hunter)辯護。
努尼斯質疑，「烏克蘭干預川普競選的程度如何」，指控民主黨配合干預選舉的陰謀論，如在閉門聽證紀錄中刪除曾與民主黨全國委員會(DNC)合作的烏克蘭裔美國人查魯帕(Alexandra Chalupa)的姓名。
當天出席聽證的共和黨眾議員則對聽證內容感到窮極無聊；北卡羅來納州聯邦眾議員梅杜斯(Mark Meadows)告訴記者群說：「我很難保持清醒並聆聽聽證。」
梅杜斯說，這聽起來像是「烏克蘭優先或美國優先政策的差異，而我們用黃金時段轉播，這種錯誤不可能左右美國公眾輿論；聽證內容目前聽下來，不會有任何影響。」
亞利桑納州眾議員黛比‧勒斯柯(Debbie Lesko，共和黨)則說：「很無聊，非常模糊且了無新意。」
共和黨眾院全國委員會(NRCC)在聽證開始後不到一小時，便推文上傳一張謝安達畫妝成小丑臉的合成照，寫道，「另一場謝安達的小丑秀。」
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