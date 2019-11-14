公開聽證關鍵第一天：證詞5大要點 戳破川普謊言

2019-11-14 16:54 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



美國前駐烏克蘭代理大使泰勒稱，他親耳聽到川普在電話中向國務院官員施壓，要求調查白登父子。 美聯社 分享 facebook

美國駐烏克蘭代理大使泰勒(William Taylor)以及國務院掌理烏克蘭事務的副助理國務卿肯特(George Kent)13日在眾院彈劾調查公開作證，這一天是調查川普是否違反總統職權，犯下足以彈劾重罪的重要日子；泰勒與肯特作證的內容，有以下五大要點：

一、川普總統的辯駁之詞 被一項新證詞戳破

泰勒13日公開作證的發言內容，包括了某些他在10月22日對國會調查人員作證之後才掌握的最新發展。從許多角度來看，泰勒的證詞讓川普的撇清之說變得站不住腳。

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川普上周曾說，跟美國駐歐盟大使桑德蘭(Gordon Sondland)其實不熟，但泰勒在公開聽證會上指出，就在川普今年7月25日與烏克蘭總統通話的隔天，泰勒一名助理突然抱怨起桑德蘭。

這名助理表示，聽到桑德蘭與川普的通話。泰勒說：「我的助理聽到川普在電話那頭詢問著桑德蘭『調查行動』，桑德蘭則回答川普說，烏克蘭已準備好展開下一步。」

泰勒也說：「那通電話結束後，我的助理詢問桑德蘭說，川普對烏克蘭有何看法，桑德蘭回答說，川普比較在意的是對前民主黨副總統白登(Joe Biden)的「調查」，而調查行動是由川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)推動的。」

二、桑德蘭需要做出更多說明

桑德蘭律師魯斯金(Robert Luskin)13日對「華盛頓郵報」指出，桑德蘭將在下周作證時，答覆所有疑問。

三、泰勒證詞透露許多個語意模糊但意圖明確的條件交換(quid pro quo)

泰勒指出，桑德蘭曾對他透露，如果烏克蘭沒有啟動調查，屆時將出現「僵局」。泰勒表示，桑德蘭指的意思是，美國對烏克蘭軍事援助是烏克蘭啟動調查的交換條件。

四、肯特否認川普與朱利安尼聯手推動的陰謀論

對於川普與朱利安尼一搭一唱的陰謀論，聲稱干預2016年美國總統大選的是烏克蘭而非俄羅斯，肯特13日作證時說：「據我所知，這完全沒有事實根據，一點也沒有。我覺得，很清楚的，是俄羅斯干預了總統大選。」

五、從更高的角度看問題