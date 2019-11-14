川普前策士巴農 讚波洛西推動彈劾「手法非常高段」

2019-11-14 17:02 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



白宮前策略長巴農（圖）稱讚眾院議長波洛西，說她推動彈劾川普的策略很聰明。 美聯社 分享 facebook 前任白宮策士、川普2016年競選團隊執行長巴農(Steve Bannon)接受哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)訪問時說，民主黨籍眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)處理川普總統彈劾調查的手法，「真的是非常高段」。

「在意識型態上，我並不認同她，但我覺得波洛西是政治沙場上的超級軍師。」巴農在訪問中說，「從戰略來看，我認為，到目前為止，她為了他們立場所推動的種種，真的是非常高段。」

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他進一步分析，對於彈劾調查，共和黨方面對於訊息傳達並沒有像民主黨一樣團結；巴農說，現金的挺川人士之間，缺乏一股「急迫感」。

雖然在白宮任職到最後與川普鬧得不愉快，但巴農離開川普政府之後，仍持續為川普辯護，甚至推出名稱為「戰情室：彈劾」(War Room: Impeachment)的播客節目(podcast)，目的是在國會聽證會舉行期間以及彈劾調查進行期間，協助共和黨傳遞訊息。

與巴農一起主持播客節目的米勒(Jason Miller)曾在2016年擔任川普競選團隊公關主任，另一位主持人卡薩姆(Raheem Kassam)是巴農掌理的極右派新聞網站「布萊巴特新聞網」(Breitbart)前任編輯。

對於國會啟動彈劾調查，白宮對於傳達訊息一直處於挨打地位，川普甚至駁回部屬提出組織一支回應小組的建議。巴農在訪問中說，川普並沒有把思考重點集中在彈劾案，因為「他畢竟有著正職要做。」

對於13日上午開始的公開聽證會，巴農予以肯定。他說，這些聽證會象徵著2020年大選的非正式起跑點。他說：「從現在開始，你必須發瘋似的專注，想辦法把這個案子的意義傳達讓美國人民了解。」