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邀川普長子演講 美佛州學生會長遭控瀆職

2019-11-14 15:04世界日報 記者顏伶如╱綜合報導

佛羅里達大學(University of Florida)學生會長涉嫌動用5萬美元預算，邀請川普總統長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr.)與新聞主播女友金柏莉‧季伏爾(Kimberly Guilfoyle)到校訪問演講，結果遭到其他學生指控濫權、瀆職。

佛羅里達大學學生議會12日提案彈劾學生會會長莫菲(Michael Murphy)，指控他涉嫌濫權、瀆職。彈劾案由指出，莫菲擅自動用來自於學生會會費的預算，做為個人政治目的之用，邀請小唐納‧川普及其女友季伏爾今年10月到校訪問，並且發表演講。

根據佛羅里達大學學生會規範，學生會預算禁止用來支持或反對任何特定政黨。

「坦帕灣時報」(Tampa Bay Times)報導，莫菲接受訪問時表示，邀請小唐納‧川普到校訪問，與選舉毫無關係。

不過，校園刊物「獨立佛州鱷魚報」(The Independent Florida Alligator)報導，根據記者取得的電郵通訊紀錄，一名川普競選團隊主管在今年9月間親自與莫菲接洽，詢問是否可以協助安排小唐納‧川普及季伏爾訪問佛羅里達大學。

「獨立佛州鱷魚報」報導，川普競選團隊全國財務顧問卡洛琳‧瑞恩(Caroline Wren)今年9月10日寫給莫菲的電郵當中指出：「今年7月4日我們曾在我家碰面，我想跟你討論為小唐納‧川普安排在羅里達大學演講的後續事宜。」

報導指出，莫菲也曾邀請民主黨總統參選人桑德斯(Bernie Sanders)到校訪問，但遭到桑德斯選舉陣營以行程衝突為由婉拒。

小唐納‧川普桑德斯

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