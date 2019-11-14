川普政府新規 政庇者非法入境 拒發工作許可

2019-11-14 14:38 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ╱綜合13日電



美國總統川普。 美聯社 分享 facebook

川普政府13日提出一項規定，若尋求庇護者非法入境美國，則會禁止其中多數人申請工作許可，除非無證移民有非法入境的「好理由」，那麼移民局官員則可依個案酌情允許特例。

除此之外，若無證移民缺席移民相關會面，或者被控以任何聯邦或州的重罪和其他罪刑，此提案也允許移民局拒絕這些無證移民的庇護申請或工作許可申請。

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移民律師和前移民法官預計會反對此計畫，他們曾表示文書錯誤和遺漏是美國移民體制中常見的情況。

川普政府最近幾周提出許多規定提案，使取得庇護的流程更加嚴格。根據負責庇護申請的美國公民及移民服務局(USCIS)，這項最新計畫旨在阻止無證移民藉由申請庇護在美國合法工作。

USCIS局長古辛納利(Ken Cuccinelli)在聲明中表示：「非法移民為了經濟機會操弄我國庇護體制，此舉損害我國健全的移民體制，也延緩需要人道保護的合法申請庇護者獲得救濟。」

他指出：「這些改革提案旨在恢復庇護體制的完整性，並且降低為了取得工作許可而申請庇護的動機。」

川普政府上周提案擬針對特定庇護申請加收50元，這是美國首次為這類申請收費。當局9月也提出將尋求庇護者工作許可申請的30天處理時限取消，此舉恐延長庇護申請流程。

根據現行規定，尋求庇護者申請保護的當天起，必須等待180天才會收到工作許可；13日的提案呼籲將等待時間延長至365天。聯邦公報14日公布這項提案後有60天的公眾評論期。