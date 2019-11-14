涉沃爾瑪禮卡詐騙 10個月消費百萬美元中國學生被捕

2019-11-14 13:30 世界日報 記者 世界日報 記者 牟蘭 ╱紐約報導



劉松華涉嫌使用偽造沃爾瑪禮品卡交易，被捕控罪。警方提供 分享 facebook

美國一名持F-1學生簽證的中國留學生，日前在全美使用高達百萬美元的偽造沃爾瑪禮品卡消費，警方稱這些禮品卡的卡號均來自詐騙案件受害者，他以涉嫌欺騙方式獲取大量財物的罪行被檢方提告，保釋金定為50萬元；聯邦特勤局(U.S. Secret Service)指控，詐騙嫌犯通過電話與網絡，以詐欺方式獲取禮品卡的號碼，再偽造禮品卡，通過以華人為主的嫌犯銷贓。

根據法院信息，聯邦特勤局與沃爾瑪全球調查(Walmart Global Investigations)人員，4日發現23歲的中國留學生劉松華(Songhua Liu，音譯)，在阿肯色州史密斯堡郡(Fort Smith)與羅斯郡(Rogers)五家沃爾瑪店內使用1萬6000美元的禮品卡進行交易。

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經調查，除了在阿肯色州的消費外，劉松華於10月內使用金額高達50萬美元到100萬美元的沃爾瑪禮品卡，在全美各地店內兌換等值的借記卡與禮品卡，且消費的卡號均來自詐騙案件中受害人購買的禮品卡；因涉嫌使用偽造禮品卡與使用詐欺贓款，被告被當地警方逮捕並移送法辦。

劉松華12日在本特郡巡迴法庭(Benton County Circuit Court)向法官凱瑞(Brad Karren)表示，沃爾瑪因為詐騙案件損失大量的金額，但他的「交換」至少可以幫助該公司挽回每天5萬美元的損失，「我在幫助他們挽回損失，這是我在案件中悟出的道理」。

法院信息稱，不法分子通過電話或網絡，以親人被捕、移民身分出現問題或中獎等方式，要求受害者購買禮品卡；當受害人購買禮品卡後，要求對方通過照片寄送禮品卡號，並在數小時內將卡號寄給詐騙團夥負責銷贓的「郵遞員」(Runner)。

當「郵遞員」收到卡號後，他們將利用智能手機與禮品卡的信息，製作成新的二維碼，利用沃爾瑪的消費漏洞，使用偽造的禮品卡條碼兌換等值的借記卡或其他商場的禮品卡，再將這些新卡發給其他團夥成員，以現金交易方式銷贓這些無問題的禮品卡。

法院信息顯示，劉松華只是眾多中國籍詐騙人員中的一個，他報住在麻州阿姆赫斯特鎮(Amherst)，曾就讀於麻州大學，持學生簽證，被捕前他在紐約市一家公司擔任數據分析師。