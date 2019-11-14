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美囚犯傷頸裸身 5天沒人理暴斃家屬獲賠1000萬

2019-11-14 13:28世界日報 編譯林梅婕╱綜合13日電

當時37歲的囚犯威廉斯和獄警發生衝突後，被裸身置於拘留所5天後死亡。圖為衝突時視...
當時37歲的囚犯威廉斯和獄警發生衝突後，被裸身置於拘留所5天後死亡。圖為衝突時視頻截圖(美聯社)
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2011年奧克拉荷馬州的土耳沙郡(Tulsa)，一名囚犯在獄中因頭部撞擊鐵欄後導致頸椎受傷，向獄警反映無用，被裸身棄置在牢中五天後暴斃；家屬隨後提出民事興訟，最後郡方以1000萬元與家屬達成和解，法官限官方20天內提出和解協議。

37歲的囚犯威廉斯(Elliott Williams)當初因輕罪而入獄。他的家屬隨後在地方法院對土耳沙郡提出訴訟，判決結果於7日出爐，土耳沙郡需在20天內與威廉斯家屬完成和解協議。

雖然判決書並沒有要求明確的和解金額，但據威廉斯家屬的律師斯莫倫(Dan Smolen)表示，和解金為1000萬元。

此案一審時聯邦陪審團判賠土耳沙郡必須賠償家屬1000萬元，並加上當時犯下疏失而導致威廉斯死亡的當時警長格蘭茲(Stanley Glanz)必須賠償25萬元；官方不服，在2017年提出上訴，斯莫倫向媒體表示，根據二審判決結果土耳沙郡的賠償金額不變，但家屬將撤銷指控格蘭茲警長。

威廉斯過去以妨礙司法的罪名被判處以輕量罪刑責，事發經過和警方一翻毆打、尖叫和衣服被扯下後，於土耳沙郊區的奧瓦索(Owasso)遭到逮捕，威廉斯在被送往土耳沙郡地方監獄前，一直都是被拘留在當地的醫護所。

在審理期間所呈庭播放的視頻中可看到倒在地上威廉斯被獄卒拖著走，同時威廉斯被關在牢裡，所送來的食物與飲水都被放在牢外，威廉斯根本搆不到。

根據官方起訴書內容顯示，威廉斯囚禁在土耳沙郡地方監獄時，自行撞擊鐵欄後向獄警表示他的脖子受傷，但是獄所的醫護人員卻駁斥他的說法，並喝止他不要再假裝受傷；而根據日後法醫判定，威廉斯的死因為頸部骨折和脫水。

監獄醫護人員

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