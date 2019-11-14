毒父持假鈔購毒 拿兒擋子彈 11月嬰中4槍命危

2019-11-14 13:25 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合13日電



25歲毒蟲孟羅伊(Nafes Monroe)。費城警局照片 分享 facebook

25歲毒蟲孟羅伊(Nafes Monroe)持假鈔購毒，屢次將11個月大的嬰兒詹金斯(Yazeem Munir Jenkins)當「人肉盾牌」，導致詹金斯此次身中四槍，性命垂危；兒子中彈後，毒父還沒有直接將他送醫治療。

這起人倫慘劇上月19日發生在費城北部的狩獵公園(Hunting Park)，孟羅伊利用他襁褓中的兒子嚇阻別人開火。

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他當時偕嬰兒、女友和另一名男子在車裡，當天傍晚7點50分左右，另一名男子開槍；詹金斯身中四槍，傷及頭、胸和屁股。

地區檢察官刑事組組長沃希(Anthony Voci)說，這不是孟羅伊第一次帶著兒子買毒。

沃希說：「孟羅伊用假鈔買毒，他明知道這會讓毒販不爽，當他們發現真相便採取暴力；我們得知他在交易時用帶著嬰兒，認為人們不會朝有嬰兒在的車內開槍，這正是所謂的人肉盾牌。」

沃希表示，孟羅伊9日落網，被以危害嬰兒福祉、魯莽危及他人(兒子)安全等罪名起訴。

沃希說，孟羅伊在兒子中彈後，先去了另一戶人家後，才將兒子送醫，且「頭也不回就揚長而去」；詹金斯傷勢嚴重，未脫離險境。

開槍的29歲嫌犯歐提茲(Francisco Ortiz)已落網，並以蓄意謀殺等罪刑起訴。