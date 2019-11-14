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川普語出驚人：土耳其總統和庫德族「關係很好」

2019-11-14 11:26聯合報 編譯季晶晶／即時報導

美國總統川普13日說，他認為土耳其總統厄多安「與庫德族關係很好」。他的發言距離土耳其同意暫停對敘利亞北部庫德族部隊進行軍事攻擊還不到一個月，而美國朝野兩黨都認為他此時與厄多安會面，時機「並不妥當」。

川普在白宮和到訪的厄多安舉行聯合記者會，回覆記者提問他的庫德族政策時表示：「我會說，我們和庫德族的關係很好，我們與他們一起戰鬥，非常成功地對抗伊斯蘭國。我認為厄多安總統和庫德族有很好的關係。」他補充說：「有許多庫德族人目前住在土耳其，他們很開心且受到照料，包括健保照護、教育和其他事項。」

川普稱自己是厄多安的大粉絲，讓厄多安暢所欲言。網路媒體VOX評論，這顯示川普可能對相關議題準備不足或根本不關心土耳其的情況。

厄多安被問到為什麼無法和敘利亞的庫德族人談判時表示：「我們對庫德族人沒意見。我們是對恐怖組織有意見。我們只是打擊恐怖分子，如果你不反擊，明天就要付出非常沉重的代價。」

土耳其10月初在敘北對庫德族發動攻擊，時間就在川普告訴厄多安將自該地區撤軍之後，而庫德族長期在美國的支持下，在地面對抗極端組織伊斯蘭國。美國民主與共和兩黨都批評川普開綠燈放任土耳其攻擊庫德族，不僅背叛盟友，也違背美國的外交政策。

美國總統川普（右）13日稱，土耳其總統厄多安（左）「與庫德族關係很好」。美聯社
美國總統川普（右）13日稱，土耳其總統厄多安（左）「與庫德族關係很好」。美聯社
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庫德族厄多安土耳其

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