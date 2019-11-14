「電話門」彈劾調查公開聽證 川普：是個笑話
2019-11-14 07:02
聯合報 華盛頓記者張加
／即時報導
美國總統川普被控濫用職權要求烏克蘭總統澤倫斯基調查政敵、前副總統拜登父子的「電話門」風暴持續，眾議院13日針對川普的彈劾調查舉行首場公開聽證會；川普對此表示，這是個笑話，是場騙局，強調沒有對價關係，並預告將公布他與澤倫斯基另一通話紀錄。
川普13日在白宮會晤來訪的土耳其總統厄多安，之後在東廳舉行聯合記者會，美方記者提問聚焦彈劾調查聽證會。
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一名記者詢問川普如何看待今天的彈劾調查聽證會，川普回問：「你是指『獵巫』行動嗎？」川普說，他聽說聽證會是個笑話，他還沒看，一分鐘都沒看，因為一直和厄多安開會，這對他而言更重要。
川普說，這根本不該發生，他想找出「吹哨者」，因為「吹哨者」提供了很多不正確的資訊，包括他與澤倫斯基通話的內容；川普重申，他與澤倫斯基的通話完美且適當。
川普並預告，他應該會在周四（14日）公布他與澤倫斯基另一次通話紀錄，外界可以透過紀錄做出判斷。
川普之後看向厄多安說，談論跟思考這件事（彈劾調查）是在浪費厄多安的時間，應聚焦中東和平。
民主黨掌控的眾院9月底啟動彈劾調查，經過閉門聽證後，本月13日舉行首場公開聽證會，美國駐烏克蘭代理大使泰勒（William Taylor）與國務院負責烏克蘭事務的副助理國務卿肯特（George Kent）出席作證。
泰勒在聽證會指出，一名助手曾聽到川普與美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）有關調查拜登的對話，桑德蘭告知川普，烏克蘭方面已經做好下一步準備；川普在記者會回應，稱從未聽過此事，這只是更多的二手資訊而已。
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