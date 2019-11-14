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彈劾公聽啟動 謝安達批朱利安尼施壓烏克蘭

2019-11-14 00:16世界日報 記者張筠 / 華盛頓即時報導

眾院彈劾調查13日正式啟動公開聽證會，民主黨籍眾院情報委員會主席謝安達(Adam...
眾院彈劾調查13日正式啟動公開聽證會，民主黨籍眾院情報委員會主席謝安達(Adam B. Schiff)開場致詞。 歐新社
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眾院彈劾調查13日正式啟動公開聽證會，民主黨籍眾院情報委員會主席謝安達(Adam B. Schiff)在開場致辭中批評川普總統私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)施壓烏克蘭調查Burisma公司、民主黨前副總統白登(Joe Biden)及其家人。

在陳述完對川普總統的指控後，謝安達直言不諱的表示，「這些是美國人應該從總統哪裡得到的內容嗎？如果這些不是應被彈劾的行為，那什麼才是？」

13日首先出席作證的是美國駐烏克蘭代理大使泰勒(William Taylor)以及國務院掌理烏克蘭事務的副助理國務卿肯特(George Kent)。

根據議程安排，謝安達與重量級共和黨聯邦眾議員努尼斯(Devin Nunes)在聽證會上將首先對證人提問，每人各自有45分鐘發問時間；而後是委員會成員每人有五分鐘時間發問，並由兩黨議員輪流提問；共和黨籍聯邦眾議員賴特克里夫(John Ratcliffe)在謝安達開場致辭前打斷他，請謝安達澄清公聽規矩，詢問他是否決定有幾輪提問機會，謝安達回答尚未決定，但將視情況而定。

烏克蘭共和黨民主黨川普尼斯

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