川普彈劾調查公開聽證會 關鍵4看點
2019-11-14 00:02世界日報 記者顏伶如／綜合報導
眾院13日舉行的彈劾調查公開聽證會，彷彿是眾院民主黨團送給川普總統的一齣實境節目真人秀。外行看熱鬧，內行看門道，這場政治大戲除了場面熱鬧之外，民主黨國會議員還希望達到實際目的，就是運用憲法賦予立法機關的制衡權力，逼迫川普下台。
當眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)宣布聽證會開始的那一刻，關鍵看點包括：
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1.被川普形容為「恩惠」的美國對烏克蘭軍事援助，究竟被美國官員如何拿來與烏克蘭交涉。
2.川普是否犯下應該遭到彈劾的錯誤。
3.這些錯誤是否足以構成川普必須因此下台。
4.兩位外交官員以及他們的證詞，是否足以說服廣大美國人民，讓民眾支持彈劾川普。
公開聽證會訂於美東時間13日上午10時在眾院會議廳展開，直到下午4時30分結束。如果眾院通過彈劾案成立，全案將送交參院審理。
根據議程安排，謝安達與重量級共和黨聯邦眾議員努尼斯(Devin Nunes)在聽證會上將首先對證人提問，每人各自有45分鐘發問時間；接下來，委員會成員每人有五分鐘時間發問，並由兩黨議員輪流提問。
聽證會現場將有眾議員準備好的展示物證。民主黨議員計畫秀出證詞截錄、簡訊紀錄以及新聞報導剪報、社群網站發文等。
出現在憲法第二條第四項的條文文字「嚴重犯罪與輕罪」(high crimes and misdemeanors)，可望在公開聽證會上重複出現，特別是有關川普的言行是否構成犯罪事實的討論。某些民主黨人士及外交官員指出，川普要求烏克蘭必須調查前副總統白登(Joe Biden)兒子杭特‧白登(Hunter Biden)，才能獲得美國軍援，聽起來很像是「賄賂手段」。
共和黨人士則否認川普拿美國對烏克蘭軍援做為要求烏克蘭政府調查杭特‧白登的交換條件，因為川普並沒有明確提到軍援。
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