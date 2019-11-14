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美聯邦法院判決 逕行搜查入境客手機、筆電違憲

2019-11-14 00:32聯合報 編譯季晶晶／綜合報導

波士頓聯邦法院判決境管官員逕行搜查入境旅客的3C用品違憲。圖為印第安納波里斯國際...
波士頓聯邦法院判決境管官員逕行搜查入境旅客的3C用品違憲。圖為印第安納波里斯國際機場。（美聯社）
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美國波士頓聯邦法院十二日判決，美國政府在機場和其他入境口岸，若無正當理由或合理懷疑就恣意搜查國際旅客的手機和筆電，違反美國憲法第四增修條文。

美國憲法第四增修條文規定：人民有保護其身體、住所、文件與財物之權，不受無理拘捕、搜索與扣押，並不得非法侵犯。除有正當理由，經宣誓或代誓宣言，並詳載搜索之地點，拘捕之人或收押之物外，不得頒發搜索票、拘票或扣押狀。

這項判決是基於美國公民自由聯盟（ACLU）和電子前線基金會（EFF）代表十一名旅客提出的訴訟案，這些旅客並非有犯罪嫌疑的特定人，但通過入境口岸時，智慧手機和筆電遭到搜查。

法官卡斯柏指出，保護邊界的重要性無與倫比，但是旅客的隱私權也不能被犧牲，因此判決政府必須有正當理由才能進行搜索，兼顧雙方立場。

ACLU形容這些搜查是「釣魚活動」。他們表示，邊境官員如今在搜查旅客裝置之前，必須先提出懷疑特定人持有違禁品。美國政府一直主張，逕行搜查是保護美國的重要工具。呈給法院的訴訟文件聲稱，沒有搜索狀的搜查已擴大到協助執行稅務、破產、環保和消費者保護法，以及蒐集情報和推進刑事調查。

法院文件也稱，美國海關及邊境保護局（CBP）、美移民及海關執法局（ICE）會考慮其他政府部門要求，以決定是否搜旅客電子裝置。他們說，邊境官員不僅搜查被鎖定人士電子裝置，連他們的同事和親朋好友的電子裝置也不放過。

海關波士頓機場隱私權

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