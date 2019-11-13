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美陸軍通過抖音招募年輕人 引發國安擔憂

2019-11-13 21:18德國之聲 德國之聲中文網

圖為美國民主黨參議員舒默。 圖／德國之聲中文網提供
圖為美國民主黨參議員舒默。 圖／德國之聲中文網提供
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美國軍隊使用視頻平台軟件來做宣傳，吸引年輕人入伍，而且這個軟件還是中資企業開发的抖音（TikTok），這一舉措在美國國會引起了憂慮。

民主黨參議員舒默（Chuck Schumer）致信美陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy），就軍方使用抖音社交平台來招募青年所構成的潛在國家安全風險提出質詢。

舒默表示，國際安全專家已經就抖音在收集和處理用戶數據方面的做法提出顧慮，這些數據包括個人信息、使用地點等其它內容。而且他還指出，中國的法律要求企業必須和政府以及情報部門合作。

「我認可軍方應該調整招募手段，以吸引年輕美國人來應征入伍，但是我敦促你們在選擇使用某些平台之前，先對中資科技企業所帶來的潛在國家安全風險進行評估」，舒默在信函中寫道。

舒默提出這番言論的背景是抖音在美國越來越受歡迎，有數以百萬計的美國青少年使用該平台。據一位官員透露，負責審核外商收購美國企業的美國外資審議委員會已經對抖音平台的所有者「字節跳動」公司對美國應用軟件Musical.ly的收購啟動了國家安全審查。

美聯社稱，該委員會拒絕就具體案例表態，但是一名熟悉上述收購案的官員表示，相關的初步會談已經在進行之中。由於涉及內部會議內容，該官員要求保持匿名。

周二，美國陸軍部長麥卡錫的发言人哈裡斯（Audricia Harris）表示，軍方已經知曉有關抖音引起的顧慮。她說：「這類安全擔憂並非某一個社交媒體平台所獨有，但是我們會采取嚴密的安全措施，盡一切努力去保護敏感信息和個人數據的安全。」

抖音方面表示，其收集的信息無需按照中國法律上交，而且也不會在「與中國相關的敏感議題」基礎上對用戶分享內容進行刪除。

由於面臨招募新兵的困難，美國陸軍在過去幾年裡開始轉向網絡平台，表示相比面對面的接觸來說，現在的年輕人更偏好網絡上的交流。因此，陸軍派出多個招募團隊進入幾個最受歡迎的電子游戲平台，包括「終極斗士」（Ultimate Fighter）、「瘋狂橄欖球」（Madden Football）以及「堡壘之夜 大逃殺」（Fortnite: Battle Royale）等。這些招募人員被允許使用這些網絡游戲軟件，以和年輕人「打成一片」。

這一做法也引起了針對國防部工作人員的更廣泛擔憂。五角大樓发言人奧蘭德（Uriah Orland）表示，國防部對於個別社交媒體平台的使用沒有提供指導性規則，但是會提出更寬泛一些的建議。「社交媒體所帶來的威脅並非僅限於抖音，盡管針對抖音的擔憂可能更多一些，但是國防部工作人員在任何公開平台或者社交媒體上发表內容的時候，都必須小心謹慎。」

參議員舒默也要求美國情報機構對抖音以及其它在美國上架的中資所有的內容分享平台進行國家安全風險評估。

在寫給陸軍部長麥卡錫的信函中，舒默還提出疑問，陸軍方面是否就抖音和其它中資所有的社交平台向情報機構進行過咨詢，以及未來是否有計劃去做這件事。

雨涵/李魚（美聯社）

本文章由德國之聲授權提供】

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