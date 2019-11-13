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誰出馬才能贏川普？ 希拉蕊考慮中

2019-11-13 17:59台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

要不要學彭博等人一同參戰，川普手下敗將、希拉蕊沒把話說死。(photo by F...
要不要學彭博等人一同參戰，川普手下敗將、希拉蕊沒把話說死。(photo by Flickr)
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隨著美國總統預選登記截止日近逼，加上目前民調領跑的拜登被認為「打不贏川普」，如前紐約市市長彭博等民主黨強棒一一表態參戰，高喊打倒川普，唯有曾代表民主黨出征過的希拉蕊尚未把話說死，希拉蕊13日在出書的見面會時被問到參選與否，她承認身邊很多聲音希望她出馬，但目前仍未正面給予答覆。

民主黨檯有三強

根據《英國廣播公司》報導，隨著民主黨黨內辯論會結束，很多提前表態參選的政客聲浪暴漲，目前來看，民主黨前三強是前副總統老拜登、「黑馬」華倫、老牌政治家桑德斯，其中拜登的民調稍暫居首位。

不過，很多民主黨選民都不看好老拜登，認為他不是川普的對手，這些言論也讓民主黨陣中本就有些知名度的強棒蠢蠢欲動。而前紐約市市長、彭博社創辦人彭博13日表態在阿肯色州繳交參選登記，據了解，彭博出戰的原因是他對檯面上的民主黨人選一個都沒信心，其團隊也表示會從阿拉巴馬州預選開始參戰，目標放在明年3月的預選大戰「超級星期二」。

除了彭博之外，前總統歐巴馬的密友、麻省前州長帕特里克也考慮參戰，他也很可能直接以超級星期二的預選大戰作為備戰核心。

超級星期二決勝負

《彭博社》報導，在彭博參戰之後，曾代表民主黨出戰的希拉蕊恰好也在同日受訪，這位川普手下敗將表示，的確有部分聲音要她出馬，但希拉蕊幕僚與身邊好友都曾宣稱，她沒有考慮再戰，對此，希拉蕊僅留下值得玩味的語句「Never Say Never」（意近：永遠別說不可能）。

至於為什麼民主黨3強都打得如火如荼，彭博卻能現在才投入參選，而希拉蕊更還是留著伏筆？這就得談到前面說的超級星期二，美國預選登記時間各州不盡相同，自然有分先後，提前表態參戰的優勢就是先在各州鋪墊、進行選戰工作，有助於知名度不高的候選人先露臉，但對於一些老派強棒就無需這類工作，他們能選擇在截止前進場，畢竟最重要的預選是在明年3月3日，該日集結很多州的預選，也被稱為「超級星期二」，當天選得好有助於最終提名。

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民主黨拜登川普

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