遭美邊界巡邏員射殺…墨少年家人可否在美提控 高院聽審

2019-11-13 15:11 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合12日電



最高法院12日開始聽審一系列有關移民與邊界安全的案件，其中包括一名墨西哥青少年在墨國一側被美國的邊界巡邏隊員射殺，高院的左傾大法官似乎准許受害者家人在美國法院提控，但最終能否立案取決於多數的保守派大法官同意與否，保守派大法官是以五比四占多數。

最高法院12日聽審在墨西哥被美國邊界巡邏隊員射殺的墨國少年家屬，可否在美國法院提控。圖為辯論完後律師在家屬陪同下發言。(美聯社) 分享 facebook

墨西哥15歲的青少年格雷卡(Sergio Guereca)2010年被邊界巡邏隊員梅薩(Jesus Mesa Jr.)射殺一案的關鍵，是受害家庭可否在美國法院提控，以指控梅薩殺死格雷卡是違反死者的權利。

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格雷卡2010年6月的一天在墨西哥一側與小朋友玩遊戲，從跨越邊界的涵洞跑到美國一側後再跑回去，梅薩趕來後逮捕其中一人，然後向墨西哥一側開槍，格雷卡的面部中彈喪命。

事發後美國政府決定不起訴梅薩，墨西哥則要求引渡梅薩，以便在墨國提出刑事指控，但被歐巴馬政府拒絕，格雷卡的雙親在美國提出控告後，被聯邦法官駁回。

梅薩和聯邦政府的律師12日在高院聽審中表示，如果允許此案進入司法程序，將影響到美國與墨西哥的外交政策，並將產生寒蟬效應，使其他執法人員不敢依法履職。

但自由派的大法官桑妮雅·薩多馬友質疑說，聯邦執法人員不應無差別地對兒童開槍，因為是美國的被告在美國的土地上開槍，違反了美國的法律。

格雷卡被殺不是唯一的越界開槍事件，墨西哥Nogales市一個青少年也是被美國執法人員開槍擊斃，他的家長在美國提出民事控案，但要延到最高法院裁決後才能開審。