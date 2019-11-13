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全美70％急凍 路況惡劣車禍4死

2019-11-13 15:02世界日報 編譯樊蕙╱綜合12日電

全美70%急凍，從洛磯山脈、中西部、大平原到東岸地區，遭冬季風暴席捲，不僅學校停課，道路結冰溼滑，造成至少四人死亡；截至東部時間12日中午，全美逾2200架次航班取消。

威斯康辛州拉克羅斯山滑雪場的經理忙著處理大量積雪，希望月底能開始營業。(美聯社)
威斯康辛州拉克羅斯山滑雪場的經理忙著處理大量積雪，希望月底能開始營業。(美聯社)
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氣象預報人員稱，「這樣的冷氣團原是1月中旬才會出現，卻在11月中旬就來報到」，讓全國逾2億4000萬人口面臨低溫警報與特報。

國家氣象局稱，紐約州水牛城機場(Buffalo airport)12日上午積雪逾10吋；12日晚間，紐約市、賓州費城與華府等地都會下雪，新英格蘭北部預計積雪深達7到14吋，東北部地區更將深達一呎。

五大湖部分地區受到大湖效應(lake-effect snow)影響，11日起積雪就深逾一呎，預計還將出現更多降雪。

連德州墨西哥灣沿岸氣溫都將跌到冰點；坐落在美墨邊界的德州布朗斯維爾(Brownsville)12日上午也開始下雪，有線電視新聞網(CNN)氣象學家米勒(Barndon Miller)說，布朗斯維爾過去100年來只下過幾次雪。

氣象學家柏克(Kevin Birk)稱，芝加哥12日最高溫達21度，比當天史上最低溫紀錄低了七度；當地各機場取消約1400架次航班；更成立緊急避難中心。

根據航班追蹤網站「FlightAware」，截至東部時間12日中午，全美逾2200架次航班取消。

密西根州11日發生汽車對撞事故，造成三人死亡，分別為57歲男子與64歲和81歲女子；警方稱，道路交通情況惡劣恐為事發主因，目前仍在確認死者身分。

堪薩斯州11日發生三輛車因道路結冰導致相撞事故，造成8歲的洛斯頓(Cassie Ralston)喪命。

佛蒙特公共電台(Vermont Public Radio)稱，佛蒙特州、新罕布夏州、紐約州共70多所學校，12日都因大雪停課。

德州多所學校也因為道路與天氣狀況延遲上課時間；德州交通局發言人戴利(Rick Dailey)稱，將徹夜密切注意道路與天氣狀況。

芝加哥部分火車鐵軌12日結冰，工人在軌道放火以使火車順利通行。(美聯社)
芝加哥部分火車鐵軌12日結冰，工人在軌道放火以使火車順利通行。(美聯社)
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