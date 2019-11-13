親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

香港中大仿若戰場 台灣學生被關宿舍快斷糧

影／美參院外委會主席：國會密切關注香港情勢

2019-11-13 14:26聯合報 華盛頓記者張加／即時報導

美國聯邦參議院外委會主席芮胥（Jim Risch）12日在華府一場活動談及香港情勢指出，美國國會密切關注香港情勢，會推動「香港人權與民主法案」立法進程。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）12日邀芮胥談美國、中國與歐洲關係，被問及參院何時表決「香港人權與民主法案」，以及法案進程是否端看美中貿易談判進展時，芮胥先回答第二個問題，表示絕非取決於美中貿易談判。

至於法案何時納入參院表決議程，芮胥說，參議院正處於艱難時期，各事項進展緩慢；他身為「香港人權與民主法案」共同提案人之一，堅定支持這項法案，希望能夠推進，明日（13日）將舉行會議，試圖安排議程。

芮胥表示，世界需要看到美國挺身而出，美國與香港人民站在一起。

芮胥會後受訪表示，美國國會非常密切關注香港情勢，對於在香港發生的各種事件感到不安；香港人民竭盡所能行使自身權利與人權，獲得許多支持。

芮胥於會中發表演說時，稱中國大陸是美國與歐洲共同利益的最重大挑戰；在中方遵守法治與國際規則，以及遵守其支持自由、公平與開放的國際體制之前，美國與歐洲須與中競爭。

芮胥指出，面對中國大陸這個美歐的共同挑戰，不該把經濟利益置於政治與安全問題之前，這就是為何美國強烈反對歐洲國家允許華為競爭建立5G網絡；芮胥說，若有一定數量的盟邦允許華為加入，他擔心北約（NATO）內部的情報共享將受到不利影響。

根據路透報導，芮胥13日將與參議員魯比歐（Marco Rubio）、參院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）開會討論能否將「香港人權與民主法案」排入參議院表決議程。

眾議院全院10月15日表決通過「香港人權與民主法案」，參議院外委會則已於9月底通過，須參、眾兩院通過並協調一致版本後，才會交由總統簽署。

美國聯邦參議院外委會主席芮胥。華盛頓記者張加／攝影
美國聯邦參議院外委會主席芮胥。華盛頓記者張加／攝影
分享

反送中香港禁蒙面法

相關新聞

蔡總統籲國際社會撐香港 並籲港府「懸崖勒馬」

2019-11-13 13:14

中大惡戰，英《金融時報》：港府已失去統治正當性

2019-11-13 12:50

「有大陸身分證才可上船」傳港水警協助中大陸生撤離

2019-11-13 12:19

美參院推動香港人權與民主法案 今討論法案時程

2019-11-13 09:49

香港警民衝突惡化 林飛帆：六四屠殺翻版

2019-11-13 13:17

香港中大仿若戰場 台灣學生被關宿舍快斷糧

2019-11-13 12:55

香港14所大專院校學生會聯合聲明：與中大共存亡

2019-11-13 11:54

蘇貞昌批港府：用槍捍衛的政權 終會被人民終結

2019-11-13 11:40

陸國台辦要民進黨：縮回伸向香港的黑手

2019-11-13 11:29

校園淪戰場 副教授痛心斥港警：為何要發瘋搞學生？

2019-11-13 10:59

香港中大烽火蔓延 港媒稱60餘人受傷

2019-11-13 10:10

環時：港暴徒肆虐之地離深圳武警部隊車程很短

2019-11-13 09:41

港中文大學申請禁制令 限制警方無搜查令不得進入校園

2019-11-13 09:14

香港中大校長段祟智中催淚煙 港警：出動水炮車為幫同袍撤離

2019-11-13 08:45

憂港中大成精神堡壘 前校長到場盼勸離示威者

2019-11-13 01:17

強闖中大 港大專學界發聲明批魔警屠城

2019-11-13 01:15

港警強攻 火光、濃煙…中大淪戰場

2019-11-13 00:28

民進黨譴責港警暴行 呼籲全球國家聲援香港

2019-11-13 00:13

港衝突再升／陸開嗆：英美偽善

2019-11-12 23:54

港衝突再升／英憂心：情勢嚴重激化

2019-11-12 23:54

港衝突再升／美關切：警民保持克制

2019-11-12 23:54

港衝突再升／陸學者：現實將迫北京下決心

2019-11-12 23:54

衝突再升 香港進入全面攬炒？

2019-11-12 23:54

港衝突再升／香港政要疾呼：區選舉不能延

2019-11-12 23:54

中大整晚槍聲不斷 前校長沈祖堯到場與示威者對話

2019-11-12 22:55

港警出動水炮車噴學生 中大示威者擲汽油彈反擊

2019-11-12 22:30

香港「私了」事件不斷 議員憂香港踏上不歸路

2019-11-12 21:58

反送中／中大學生頭部中彈倒地 失去意識

2019-11-12 21:38

香港中大老師稱校長段崇智 中催淚彈撤離

2019-11-12 21:33

獨裁、人權遭大陸刪文 史諾登宣布將公布新書敏感內容

2019-11-12 21:23

反送中／入夜抗爭未停歇 港警在畢士打街逮捕多人

2019-11-12 21:21

港警遭沙田示威者包圍 警員逃離、車被焚毀

2019-11-12 21:00

港警於中大發射橡膠子彈 多名學生受傷

2019-11-12 20:36

施放催淚彈、防暴彈 港警在中環強力清場

2019-11-12 20:29

中大校長段崇智與警方談判 建議警方退離

2019-11-12 20:07

反送中／校園幾乎成戰場！ 香港3所大學宣布明停課

2019-11-12 20:00

香港11日拘捕287人 三分之二是學生

2019-11-12 19:25

陸官媒總編再開砲！ 嗆反送中示威者囂張不了多久

2019-11-12 19:11

美官員譴責港警暴力 陸：你們自己的警察如何處置的？

2019-11-12 18:26
看更多

熱門文章

浙江驚現3公尺怪魚 專家鑑定是一級國寶：已存在2.3億年

2019-11-12 22:04

反送中／中大學生頭部中彈倒地 失去意識

2019-11-12 21:38

港中文大學申請禁制令 限制警方無搜查令不得進入校園

2019-11-13 09:14

中大整晚槍聲不斷 前校長沈祖堯到場與示威者對話

2019-11-12 22:55

香港「私了」事件不斷 議員憂香港踏上不歸路

2019-11-12 21:58

港警強攻 火光、濃煙…中大淪戰場

2019-11-13 00:28

香港中大校長段祟智中催淚煙 港警：出動水炮車為幫同袍撤離

2019-11-13 08:45

反送中／校園幾乎成戰場！ 香港3所大學宣布明停課

2019-11-12 20:00

校園淪戰場 副教授痛心斥港警：為何要發瘋搞學生？

2019-11-13 10:59

香港中大仿若戰場 台灣學生被關宿舍快斷糧

2019-11-13 12:55

衝突再升 香港進入全面攬炒？

2019-11-12 23:54

港警持續近距離開槍 日參議員：中國人權怎麼了？

2019-11-12 18:15

香港交通遭嚴重破壞近乎癱瘓 13日可彈性上課、上班

2019-11-13 08:47

港警在大學旁狂射催淚彈 校方沈默不語

2019-11-12 17:23

獨裁、人權遭大陸刪文 史諾登宣布將公布新書敏感內容

2019-11-12 21:23

民進黨譴責港警暴行 呼籲全球國家聲援香港

2019-11-13 00:13

港警遭沙田示威者包圍 警員逃離、車被焚毀

2019-11-12 21:00

香港中大老師稱校長段崇智 中催淚彈撤離

2019-11-12 21:33

國台辦證實：施正屏、蔡金樹、李孟居遭有關部門審查

2019-11-13 11:19

港警出動水炮車噴學生 中大示威者擲汽油彈反擊

2019-11-12 22:30

廁所也能造假！大陸民宿平台暗藏危機

2019-11-12 21:01

美官員譴責港警暴力 陸：你們自己的警察如何處置的？

2019-11-12 18:26

憂港中大成精神堡壘 前校長到場盼勸離示威者

2019-11-13 01:17

港警於中大發射橡膠子彈 多名學生受傷

2019-11-12 20:36

強闖中大 港大專學界發聲明批魔警屠城

2019-11-13 01:15

反送中示威者在中環中大堵路 防暴警察清場

2019-11-12 16:51

「有大陸身分證才可上船」傳港水警協助中大陸生撤離

2019-11-13 12:19

中大校長段崇智與警方談判 建議警方退離

2019-11-12 20:07

施放催淚彈、防暴彈 港警在中環強力清場

2019-11-12 20:29

澳門又發大紅包 永久居民每人獲1萬澳元

2019-11-12 17:15

情勢緊張？深圳共青團宣布 為香港陸生提供7天免費住宿

2019-11-13 10:16

陸國台辦：台民航局明確拒絕延長2020春節加班機時間

2019-11-13 11:10

十字路口、三聲槍響、二人倒地… 香港最暴力的一天！

2019-11-12 15:12

陸官媒總編再開砲！ 嗆反送中示威者囂張不了多久

2019-11-12 19:11

東航深圳飛上海班機 萬米高空急降至3千米

2019-11-12 20:24

香港14所大專院校學生會聯合聲明：與中大共存亡

2019-11-13 11:54

大陸網友再次發起 暫緩赴台旅遊 讓台胞順利返鄉

2019-11-12 15:56

還不起欠款 逾800個中國地方政府列失信被執行人

2019-11-12 21:36

港警槍傷示威者 法界人士：可提私人檢控

2019-11-12 16:33

李肇星爆料與哥斯大黎加建交細節 約在墨西哥城談判

2019-11-12 19:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top