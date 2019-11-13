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原來有3名女婿牽線！川普與土總統麻吉且影響中東政策

2019-11-13 13:06聯合報 編譯馮克芸／即時報導

土耳其總統厄多安上月才因出兵敘利亞庫德族而看似與美國交惡，13日卻將在白宮與美國總統川普會晤。紐約時報12日報導，川普對土耳其的通融態度來自一個不尋常的非正式管道：有3個人以女婿身分，在華府與安卡拉之間扮演重要牽線角色。

這三人是：厄多安的女婿、土耳其現任財政部長阿爾巴伊拉克（Berat Albayrak）；土國商業大亨道昂（Aydin Dogan）的女婿、川普集團合夥人亞辛達格（Mehmet Ali Yalcindag）；以及川普的女婿、白宮高級顧問庫許納（Jared Kushner）。

紐時說，這三名女婿有時獨自奔走，有時串聯運作，已在川厄之間發展出一套非正式的「二代」聯繫，這份一般人多半看不見的非正式交情，有助於美國中東政策的成形。

厄多安今年在一次電視專訪中說，他的女婿兼財長阿爾巴伊拉克，已與庫許納有過私下討論，很快就會讓美土關係「恢復正常」。

川普近來兩度在與厄多安通過電話後，下達連白宮顧問都意外的命令，一次是下令美軍撤出敘利亞北部，二是容許土耳其攻打原本美方支持的庫德族民兵。同時，川普將原本美方因土耳其購買俄國飛彈防禦系統而設的制裁延後，還有批評者說，川普還阻止美方嚴厲處分一家違反美國伊朗禁令的土耳其國營銀行。

紐時引述厄多安幾位顧問的說法指出，川普與厄多安似乎都偏好以家族交情或生意來往，當作美土兩國的非正式管道，這有一部分是因為兩人都懷疑，各自政府內有些單位可能密謀造反。

亞辛達格現年55歲。川普與土國的來往早在10多年前即展開，當時就是亞辛達格邀川普前往伊斯坦堡，蓋摩天大樓及購物中心。那兩棟摩天樓在2012年以「伊斯坦堡川普大樓」落成開幕，是歐洲第一批掛著川普之名的住商大樓。

阿爾巴伊拉克現年41歲，2004年與厄多安的女兒結婚，2015年在厄多安的協助下當選國會議員，後來獲任命為能源部長。2016年土國流產政變後，阿爾巴伊拉克更受厄多安的倚重，除了協助接掌一大部分土國新聞媒體，還主管美土關係，土國有些內閣閣員稱他是影子總理。

紐約時報報導，美土兩國總統的女婿在雙方關係上扮演非正式管道要角。圖為土耳其總統厄...
紐約時報報導，美土兩國總統的女婿在雙方關係上扮演非正式管道要角。圖為土耳其總統厄多安的女婿、財政部長阿爾巴伊拉克（右）6月26日在伊斯坦堡市長選舉中投票，厄多安（左）在他後方。路透
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川普厄多安土耳其

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