國務院韓裔女官員 被爆學經歷造假

2019-11-13 14:04 世界日報 記者顏伶如╱綜合報導



國家廣播公司(NBC)調查採訪報導揭露，川普政府國務院高層韓裔女官員張米娜(Mina Chang，音譯)學經歷雙雙造假，包括捏造「時代」雜誌(Time)封面照片，聲稱自己是畢業於哈佛大學。

國家廣播公司報導指出，國務院衝突與穩定行動局(Bureau of Conflict and Stability Operations)助理副局長張米娜的學歷與經歷都有嚴重灌水之嫌，但她與川普政府關係非常密切，國務院高層官員、與國務卿龐培歐(Mike Pompeo)私交甚篤的布拉陶(Brian Bulatao)就曾出席張米娜在達拉斯舉行的募款活動，還曾捐款5500元給張米娜設立的基金會。

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報導指出，今年4月開始在國務院衝突與穩定行動局任職的張米納，履歷表當中自行捏造曾在聯合國委員會服務，並聲稱曾在民主黨、共和黨全國大會上發表演講，並在國會聽證會作證過。

報導說，原本現年35歲的張米娜有機會被派任位高權重的官位，掌理預算超過10億元的機關，但由於國會方面對她的學經歷提出問題，任命案才悄悄被擋下。

在張米娜非營利組織網站上的一支2017年影片中，她描述自己的卓越貢獻時，使用了一張號稱是「時代」雜誌封面的照片。「時代」雜誌發言人馬特詹(Kristin Matzen)對國家廣播公司指出，這張封面照片「不是真的」。

張米娜的個人介紹中寫道，她是哈佛商學院(Harvard Business School)畢業校友，但國家廣播公司報導，哈佛大學表示，張米娜曾在2016年參加過為期七周的講習課程，完全沒有哈佛大學的任何學位。

專門研究行政機關組織的喬治梅森大學(George Mason University)教授費費夫納(James Pfiffner)指出，對於人事任命，現任政府似乎不像前任政府那般會進行詳盡的背景調查。

報導指出，35歲的張米娜年薪六位數，領導著預算600萬元的單位，與目前職務最相關的經歷，是她擔任非營利組織「聯結世界」(Linking the World)執行長。

她在網上對於自己的非營利組織大力吹捧，在演講中則聲稱在數十個國家蓋學校、造福數以萬計的當地人，但對照非營利組織的報稅紀錄，卻沒有任何海外慈善工作的訊息，而且她的組織實際預算不到30萬元，員工只有寥寥幾人。