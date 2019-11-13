中產減稅到15％？川普團隊推2.0版

2019-11-13 14:15 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合12日電



川普總統的經濟顧問研擬總統競選連任政見，提議中產階級稅率降到15%的計畫，藉此推行共和黨的經濟政策，且不會獨惠富人。

川普總統的經濟顧問提議，中產階級稅率降到15%的計畫。(美聯社) 分享 facebook

這項白宮內部稱之為「稅改2.0」的計畫由國家經濟會議(NEC)主席庫德洛(Larry Kudlow)主導，且是川普政府新一波15%減稅的主力。

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尚不清楚川普是否認同此計畫，但總統已鼓勵幕僚，研擬針對中產階級減稅的方法。

白宮2017年的稅改飽受批評，因為對個人和家屬的減免優惠將在幾年後到期，但對企業的減稅則為永久。

新計畫可能數月後公布，雖然不太可能於明年大選前在眾院通關，但將賦予白宮得以呈現給選民的明確計畫。

預算專家指出，降稅至15%免除中產階級納稅人數以千計億元的負擔，讓人民手頭更充裕、更願意花錢。

然而，這也代表聯邦赤字將大幅增加，2017年稅改已讓國債增加逾1兆5000億元。

庫德洛拒絕評論政府考量內容，強調整個過程仍在初始階段，最終結果未訂，「(川普)想要盡可能減輕中產階級納稅人的負擔」。

參與白宮稅務政策討論的華府智庫「傳統基金會」(Heritage Foundation)保守派稅務專家摩爾(Stephen Moore)表示，其他已討論的想法包括：薪酬稅減免、改革資本利得稅負、免除節稅稅款、將既有的七個稅階減至三或四個。

熟悉白宮內部討論的匿名資深官員表示，減免薪酬稅的可能性很低，因為這可能對社會福利資金造成潛在的衝擊；民主黨人和部分專家則忽略第二輪稅改可能彌補首次稅改爭議的看法。

川普12日接受「紐約時報」訪問時，為2017年的稅改辯護，稱其緩和中產階級家庭大幅負擔，「我們覺得，可以再把稅率降低更多」。