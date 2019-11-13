曾選過美國副總統…裴林收律師電郵「才知被離婚」

2019-11-13 14:10 世界日報 編譯潘勛╱綜合12日電



2008年共和黨副總統候選人莎拉‧裴林(Sarah Palin)9月爆出婚變；她接受基督教電台的訪問內容12日曝光，她在訪談中表示，接到律師電郵，才知道先生陶德‧裴林(Todd Palin)訴請跟她離婚，為此她感到失魂落魄，目前還在努力希望挽回這段31年的婚姻。

裴林(右)12日說她接到律師電郵後，才知道結婚31年的丈夫陶德(左)要跟她離婚。 (美聯社) 分享 facebook

「華盛頓郵報」報導，裴林係接受「基督徒家庭談話」(Family Talk Christian)創辦人達布森(James Dobson)訪問時，透露自己的婚姻危機。達布森表示節目為預錄，在12日播出。

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裴林表示，在6月19日收到律師函，她相當震驚；而三個月後，丈夫在他9月生日那天訴請離婚。

裴林說，夫妻倆結婚31年紀念日過後不久，她就收到離婚訴請書，「感覺上像被打了一槍」；不過她說，夫妻正在接受諮詢輔導，婚姻尚未「壽終正寢」，而律師由他倆「賺得肥滋滋」。

裴林說，上天不希望家庭破碎；「對我來講，廣義而言，婚姻是我們國家的基石，極為重要。婚姻有助於美國更加偉大，家庭安寧，而且我沒到想叫自己婚姻仳離的地步。」

「華郵」報導稱已發訊息給代表陶德‧裴林的律師，請他發表意見。裴林夫婦育有五名子女，其中一人還未成年。

裴林在2008年獲共和黨提名為美國副總統候選人，搭檔已故參議員馬侃。她2006年當選阿拉斯加州長，2009年辭職。裴林寫過幾本書，多年來擁有一個政治行動委員會，目前她在福斯新聞台擔任新聞評論。她向達布森表示，過去一整年處於「低谷」。