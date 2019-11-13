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美法院：國際旅客入境 不能隨意搜查手機和筆電

2019-11-13 09:59聯合報 編譯季晶晶／即時報導

美國波士頓的聯邦法院周二（12日）判決，美國政府在機場和其他入境口岸，若無搜索狀就搜查國際旅客的手機和筆電，違反美國憲法第四修正案。

美聯社報導，這項裁決是基於美國公民自由聯盟（ACLU）和電子前線基金會（EFF）代表11名旅客提出的訴訟案，這些旅客並非有犯罪嫌疑的特定人，但通過入境口岸時，智慧手機和筆電遭到搜查。

ACLU的律師班達里說，這項裁決加強美國憲法第四修正案對每年入境美國國際旅客的保護。第四修正案保障人身、住所、財物免於遭受無理的搜索和扣押。

ACLU形容這些搜查是「釣魚活動」。他們表示，邊境官員如今在搜查旅客裝置之前，必須先提出懷疑特定人持有違禁品。

美國政府一直強力主張，逕行搜查是保護美國的重要工具。

根據ACLU，電子裝置在美國入境口岸遭搜查的次數大幅增加。去年，美國政府進行的搜查超過3萬3000次，這個數字幾乎是三年前的4倍。

呈給法院的訴訟文件聲稱，沒有搜索狀的搜查已擴大到協助執行稅務、破產、環保和消費者保護法，以及蒐集情報和推進刑事調查。

法院文件也指稱，美國海關及邊境保護局（CBP）、美國移民及海關執法局（ICE）會考慮其他政府部門的要求，以決定是否搜查旅客的電子裝置。他們說，邊境官員不僅搜查被鎖定人士的電子裝置，連他們的同事和親朋好友的電子裝置也不放過。

班達里發布新聞稿說：「藉著阻止政府在沒有懷疑前提下進行釣魚活動，法院重申，邊境並不是無法無天的地方，我們旅行時不會失去隱私權。」

美國波士頓的聯邦法院12日裁定，美國政府在機場和其他入境口岸，無搜索狀就搜查國際...
美國波士頓的聯邦法院12日裁定，美國政府在機場和其他入境口岸，無搜索狀就搜查國際旅客的手機和筆電，違反美國憲法第四修正案。法新社
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