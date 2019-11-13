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12強／恐韓症不見了 新一代中華隊拚翻轉

油價小幅下跌 川普談話令貿易疑慮升高

2019-11-13 08:21經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

油價周二小幅下跌，美國總統川普的貿易談話令油價回吐漲幅；金價跌至逾三個月低點，因投資人轉向高風險資產。

布蘭特原油期貨收跌0.12美元或0.19%，結算價報每桶62.06美元。西德州原油期貨收跌0.06美元或0.11%，結算價報每桶56.80美元。

美中貿易爭端引發投資人對經濟成長放緩和原油需求的疑慮，打壓油價；川普周二在紐約經濟俱樂部發表談話，稱美中貿易磋商接近達成第一階段協議，但並未透露細節；川普也再度指控中國在貿易的欺騙行為，並揚言若無法達成貿易協議將將大幅提高對中關稅。

油價盤中走高，截至11月8日止的一周，美國庫欣原油庫存減少約120萬桶，但川普談話使油價漲幅收斂。

布蘭特原油今年來累計上漲16%，因石油輸出國組織及盟友（OPEC+）的減產協議提振。主要產油國將於12月5日至6日舉行會議，決定是否延長減產協議。

高盛下調美國2020年原油產量成長的預期，為油價增添利多。美國原油產量近年來激增，限制油價漲幅。

金價周二跌至逾三個月低點，市場對高風險資產的興趣增強之際，川普的談話雖然增加貿易不確定性，但並未提供任何有關美中貿易協議的訊息。

黃金現貨下跌0.1%，報每英兩1,453.70美元。美國黃金期貨收跌0.2%，結算價報每英兩1,453.70美元。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示：「目前黃金面臨的問題是美債殖利率上升，美國聯準會（Fed）收緊貨幣政策的可能性下降，且股市已大幅反彈。貿易方面的激進行為減少，促使投資人撤出金市。」

油價川普金價

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