日圓微升 川普威脅達不成貿易協議就大幅提高對中關稅
2019-11-13 07:58
經濟日報 編譯劉忠勇
／綜合外電
日圓和瑞郎在紐約下午盤回升，美國總統川普威脅說達不成貿易協議就大幅提高對中國關稅，不過他也表示可能很快達成協議。
避險貨幣止跌反彈，日圓和瑞郎漲幅居前。
白宮經濟顧問庫德洛接受CNBC採訪時表示，川普仍然「樂觀」，但任何美中貿易協議都必須是有利的。
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BMO Capital Markets全球外匯策略主管 Greg Anderson說：「我認為我們川普的演講並無新意，唯一算是的新意是，他沒宣布簽字儀式的日期和時間。市場原本有所期待，如今希望破滅。」
美元兌日圓貶0.1%至108.99，連續三天下跌。美元兌瑞郎下跌0.1%至0.9928，連二日下跌。
歐元兌美元下跌0.2%至1.1010左右，美元兌加元微升至1.3239；一度升至1.3258，創一個月來最高。 英鎊兌美元持平於1.2848。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.11%至98.309。
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