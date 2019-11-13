MacBook Pro今發布更新款 川普傳將參訪蘋果在美工廠

2019-11-13 07:51 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃淑玲 ／綜合外電



彭博資訊引述知情人士報導，蘋果最快今天（13日）就會發表改款的新筆記型電腦MacBook Pro。新款MacBook Pro螢幕更亮更大，大尺寸版本螢幕由目前的15吋升級到16吋，筆電的鍵盤也會翻新，改善先前字鍵容易卡住等問題。這將是三年前MacBook Pro變更設計以來的首次重大更新。

16吋螢幕版本的MacBook Pro將取代現行的15吋版本，預計本周就會上市，在美國的定價由2,399美元起。據了解，下個月蘋果還將發表改款的桌上型Mac Pro電腦。

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路透另外也根據消息人士透露，指美國總統川普最快在下周，將由蘋果執行長庫克親自導覽參觀蘋果在德州協力工廠，以便向總統展現蘋果將工作機會留在美國本土的努力。路透說，這項參訪安排顯示庫克與川普的好關係，也是庫克持續努力希望爭取蘋果在中國大陸製造的產品回銷美國能夠獲得更多關稅豁免的一環。