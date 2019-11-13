台積電ADR跌0.9％ 走勢與台股美股相反
2019-11-13 07:37
經濟日報 編譯劉忠勇
／綜合外電
台積電ADR周二跌0.9%，收在52.15美元，高出台北交易溢價縮小為4.2%。
美股周二小幅上漲，標普500指數和那斯達克指數盤中觸及歷史高點，但美國總統川普的談話令漲幅收斂，投資人正在評估美中達成部分貿易協議的可能性。
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道瓊工業指數持平，報27,691.49點；標普500指數上漲4.83點或0.16%，漲至3,091.84點；那斯達克指數收漲21.81點或0.26%，報8,486.09點。費城半導體指數漲0.3%。
台灣加權股價指數昨天漲93.09點收11,520.37點。台積電漲1.3%，收305元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光投控ASX 78.02 +0.20 78.30 -0.36
中華電 CHT 113.61 -0.56 113.50 0.10
台積電 TSM 317.86 -0.86 305.00 4.22
聯電 UMC 14.32 +0.86 14.30 0.17
*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價
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