川普：美中接近達成第一階段貿易協議
2019-11-13 07:03
聯合報 華盛頓記者張加
／即時報導
美國總統川普12日指出，美中接近達成第一階段貿易協議，可能很快發生，但美方只接受對美國、勞工與企業有利的協議；川普並說，若無法達成協議，美方將大幅提高對陸貨加徵的關稅。
川普12日在紐約經濟俱樂部演講表示，川普政府採取最強硬的行動對抗中國大陸的貿易不當行為，中方度過了糟糕的一年，供應鏈嚴重破裂。
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川普稱，中方非常渴望達成協議，而美國才是決定是否達協議的一方。
川普演講時批中方竊取美國智慧財產權、傾銷商品等行為，但他不怪中國，而是怪過去的美國領導人沒有作為。
根據亞洲協會提供的專家分析，亞洲協會政策研究所主席、澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）指出，基於美中領導人都有意在未來一年加強經濟，應能在今年底達成第一階段協議。
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