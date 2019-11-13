親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

川普：美中接近達成第一階段貿易協議

2019-11-13 07:03聯合報 華盛頓記者張加／即時報導

美國總統川普12日指出，美中接近達成第一階段貿易協議，可能很快發生，但美方只接受對美國、勞工與企業有利的協議；川普並說，若無法達成協議，美方將大幅提高對陸貨加徵的關稅。

川普12日在紐約經濟俱樂部演講表示，川普政府採取最強硬的行動對抗中國大陸的貿易不當行為，中方度過了糟糕的一年，供應鏈嚴重破裂。

川普稱，中方非常渴望達成協議，而美國才是決定是否達協議的一方。

川普演講時批中方竊取美國智慧財產權、傾銷商品等行為，但他不怪中國，而是怪過去的美國領導人沒有作為。

根據亞洲協會提供的專家分析，亞洲協會政策研究所主席、澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）指出，基於美中領導人都有意在未來一年加強經濟，應能在今年底達成第一階段協議。

美國總統川普。本報資料照片
美國總統川普。本報資料照片
分享

貿易戰

相關新聞

川普演講老調重彈：達不成協議就對中國大幅提高關稅

2019-11-13 06:44

感謝員工相挺！ 華為將加發一個月薪資+逾86億元獎金

2019-11-12 22:28

貿易戰暫休兵 學者：世界經濟續受害

2019-11-12 19:42

美中貿易有突破？川普明凌晨發表貿易政策演說

2019-11-12 15:56

熱門文章

國巨同意以18億美元全現金交易 併購美國同業Kemet

2019-11-12 07:22

美中貿易有突破？川普明凌晨發表貿易政策演說

2019-11-12 15:56

爸臉色慘白！交往5月雙方父母見面 她竟是男友「表妹」

2019-11-12 10:49

為什麼國巨併購Kemet 是上算的選擇？

2019-11-12 09:39

示威遍地開花！南美中產階級怒了 全因背後2道坎…

2019-11-12 10:00

不僅曾是男孩子 超正美妝YouTuber竟拍過AV

2019-11-12 20:31

川普：要進入美國市場，就要遵守規定

2019-11-13 01:18

玻利維亞前總統推文：我會很快回來 屆時會更強大

2019-11-12 12:05

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top