美股觸及歷史高點後回落 川普談話令漲幅收斂

2019-11-13 06:56 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



美股周二小幅上漲，標普500指數和那斯達克指數盤中觸及歷史高點，但美國總統川普的談話令漲幅收斂，投資人正在評估美中達成部分貿易協議的可能性。

道瓊工業指數持平，報27,691.49點；標普500指數上漲4.83點或0.16%，漲至3,091.84點；那斯達克指數收漲21.81點或0.26%，報8,486.09點。

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川普表示，美中兩國接近簽署初步貿易協議，但未透露談判的新細節。他也再次指責中國在貿易上的欺騙行為，並揚言，若無法達成貿易協議，將大幅提高對中關稅；投資人擔心，川普的談話將加劇關稅爭端。

Horizon Investment Services執行長Chuck Carlson表示：「投資人原本希望在貿易方面得到更清楚一些的線索，但並未如願。不過，市場在某種程度上開始嘗試，不對總統關於貿易的言論過度反應。」

Robert W. Baird ＆ Co.市場策略師Michael Antonelli表示：「貿易協議的談判已近尾聲，但川普的演講並未出現任何可以讓人改變想法的訊息，市場對達成一項重大協議的樂觀預期正在降溫。」

美股近來受美國聯準會（Fed）降息、第3季企業財報優於低預期以及經濟可能觸底的跡象推升至紀錄高點， 投資人把美中貿易緊張局勢視為主要的不確定性因素。

迪士尼股價上漲1.3%，該公司表示，串流體服務Disney+推出時的市場需求遠高於預期。迪士尼的競爭對手Netflixe股價跌0.7%。

美國工廠設備製造商洛克威爾自動化（Rockwell Automation）股價大漲10.5%，該公司上季財報及2020年財測均優於預期。

哥倫比亞廣播集團（CBS）股價下跌3.6%，該公司上季營收不如預期。即將與CBS合併的Viacom股價下滑3.8%。