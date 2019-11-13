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美最高法院首度聽辯 或將推翻DACA

2019-11-13 05:46世界日報 記者張筠 / 華盛頓報導

最高法院12日首度聽審決定全美66萬「夢想生」命運的「童年抵美暫緩遣返」行政令。...
最高法院12日首度聽審決定全美66萬「夢想生」命運的「童年抵美暫緩遣返」行政令。 （記者張筠 / 攝影）
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最高法院12日首度聽審決定全美66萬「夢想生」命運的「童年抵美暫緩遣返」(DACA)行政令，四名自由派大法官表示川普政府未提供充足理由，但首席大法官羅伯茲(John Roberts)似乎站在川普政府一邊，表示類似的法案已被聯邦上訴法院駁回，暗示他認為川普政府的理論是有根據的。

羅伯茲的動向可能決定該案的最後裁決，他就川普對一些以穆斯林為主國家公民實施旅行禁令，站在保守派一邊，而在反對政府在人口普查問卷中詢問公民身分的案件中，他則站在自由派一邊，成為近三年的兩大移民爭議裁決中，唯一的「跨黨派」投票而達成多數決的法官。

而如今的DACA案件，裁定關鍵在於川普政府是否提供終止該行政令的適當理由，四名自由派法官表示，川普政府在逐步淘汰該行政令時因未考慮具體有多少人、多少團體、多少教育機構等會受影響而違反法律，大法官們表示政府應作出合理決定。

然而首席大法官羅伯茲則稱類似的法案已被聯邦上訴法院駁回，暗示了他認為川普政府的理論是有根據的；川普提名的卡瓦諾(Brett Kavanaugh)大法官也將川普政府的決定稱為一個「已經考慮的決定」，他在質詢過程中暗示了川普政府在決定推翻此行政令時發布的備忘錄已充分解釋了理由，且提到了對夢想生的影響。

川普大法官夢想移民卡瓦諾

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