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14年「國光」改版孫鵬、屈中恆被消失 背後原因出爐

川普：要進入美國市場，就要遵守規定

2019-11-13 01:18經濟日報 編譯簡國帆／綜合外電

美國總統川普於台北時間13日凌晨1時在紐約發表演說，他說，美國是全球最受擁護的市場，想進入美國市場者，就必須遵守規定。

路透指出，白宮提供的川普講稿節錄中，並未特別提及美中貿易談判進度的訊息，主要聚焦於政府的經濟政績。

這份預先準備的講稿有許多篇幅都在討論失業率，特別是非裔美國人與西班牙裔美國人的就業問題。川普爭取連任的重點，便是主打經濟與失業率，爭取這些族群的支持。

川普也盛讚白宮經濟顧問庫德洛「總是冷靜」。彭博指出，在群聚貿易鷹派的白宮內，庫德洛堪稱是最支持自由貿易的官員。

川普也已承諾，將在2020年美國總統大選前推出一套新的減稅方案，雖然國會對新的減稅方案似乎興趣缺缺。

在川普發表演說前，標普500指數與那斯達克指數盤中同創新高。

川普白宮

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