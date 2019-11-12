聽證會前夕川普推文：本周會公布與烏克蘭總統通話紀錄

2019-11-12 20:45 聯合報 編譯 聯合報 編譯 莊蕙嘉 ／即時報導



美國國會眾議院將於13日舉行「電話門」公開聽證會，調查總統川普是否違反職權，以軍援施壓烏克蘭總統澤倫斯基，要他調查政敵前副總統拜登及兒子。川普推文說，要在本周公布他和澤倫斯基的第一通電話紀錄。

川普12日上午氣沖沖發了推文，因為內容太長被截成四則，他寫道：「為什麼要把注意力放在第二手和第三手的證人身上，他們之中許多人都是反川普者（Never Trumper），他們的律師也反川普，你們該做的不就是第一手的看看我和烏克蘭總統的通話紀錄，他和其他人都說過並未被施壓。

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而身為總統，我有義務調查貪腐。拜登開除（烏克蘭）檢察官，還有他兒子，在沒有知識及能力的情況下，從一家烏克蘭能源公司拿了好幾百萬，也從中國拿了更多錢。現在報導指出，還有更多國家和企業給他大筆金錢，看起來就很貪腐（溫和一點的講法）！拜登父子必須為了毫不合法的程序詐欺作證！