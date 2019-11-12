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周梓樂之死：生於香港九七回歸的他，為何墜樓而亡？

影／玩命關頭！保時捷飛車撞二樓 兩男當場死亡

2019-11-12 16:53聯合報 編譯周辰陽／即時報導

美國新澤西州湯姆斯河（Toms River, N.J.）10日發生一樁匪夷所思的車禍。一輛紅色保時捷飛車失控，竟然撞進一棟建築物的二樓，造成車上駕駛及乘客兩人當場死亡。

當地警方早上6時半接到報案，指發現保時捷殘骸與兩具遺體。駕駛是22歲的德馬汀（Braden DeMartin），前座乘客則是23歲的佛利（Daniel Foley），都是當地人。據指德馬汀出事前以「極高速」向北行駛，隨後因不明原因失控。

警方研判，保時捷先飛過中央分隔島後撞地，高速衝過對向車道邊緣，接著藉由路旁溝渠「起飛」，最後撞進建築物的二樓。幸好當時屋內無人，事件未波及無辜。該棟建築事後被判定有垮掉的風險。

警方表示，目前尚不清楚保時捷出事時的車速，整起事件也沒有目擊證人。德馬汀的女友艾奇亞（Kristen Aguiar）說，跑車是男友的大學畢業禮物，他整天像笨蛋（a--hole）一樣開著到處晃。

聞訊趕來圍觀的當地居民多不敢置信，警消最後拆除部份磚牆，花數小時讓吊車吊走保時捷，全案已由檢警和當地交通安全部門進行調查。

美國新澤西州湯姆斯河（Toms River, N.J.）10日發生一樁匪夷所思的...
美國新澤西州湯姆斯河（Toms River, N.J.）10日發生一樁匪夷所思的車禍，一輛紅色保時捷飛車失控，竟然撞進一棟建築物的二樓，造成車上駕駛及乘客兩人當場死亡。美聯社
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保時捷建築車禍

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