親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

時代力量不分區出爐 黃國昌排第四、小燈泡媽媽入列

輕颱風神生成 對台灣無直接影響

滿天都是假星星！SpaceX衛星超亮 改變觀星和天文研究

2019-11-12 14:46聯合報 編譯田思怡／即時報導

太空探索科技公司（SpaceX）11日用獵鷹火箭（Falcon）一次把60枚衛星送上太空軌道，這是該公司「星鏈」（Starlink）計畫送上太空的第二批衛星。星鏈計畫的目的是把幾萬枚衛星送上軌道，為覆蓋全球的網路傳輸訊號。

紐約時報報導，馬斯克（Elon Musk）創辦的SpaceX今年5月把「星鏈」第一批衛星送上軌道後，許多天文學家吃驚地發現，這些衛星極亮，使他們擔心，這群明亮的衛星會嚴重破壞地球望遠鏡的天文研究，並改變我們的觀星經驗。

對此，SpaceX回應說，會設法降低星鏈計畫可能造成的影響，但仍會全速推動該計畫。

今年10月，馬斯克宣布，他正透過星鏈衛星網路傳送一條推文。他的公司要求美國聯邦通訊委員會（FCC）核准再送3萬枚衛星上軌道，FCC已核准1萬2000枚。

如果SpaceX成功把4萬多枚衛星都送上低軌道，它的衛星群將是目前軌道上所有衛星的8倍多。

這讓許多天文學家更加憂心。史密斯學院的天文學家勞文索（James Lowenthal）今年春天首度看到「星鏈」的衛星列車行進，就像一列假星星劃過天際，他當下就明白有什麼已經改變了。

他說：「我感到我做為天文學家，以及夜空觀星愛好者的生活，已永遠改變了。」

SpaceX發射的第一批星鏈衛星已移到較高軌道，在城市的明亮燈光下，肉眼大多已看不到，但在天空較暗的地方仍看得到。勞文索說，如果幾萬枚衛星都送上軌道，他擔心，屆時「滿天都是（假）星星」。

【相關閱讀】


‧ 影／60枚人造衛星的夜空就這樣 未來1萬多枚怎麼辦？

太空探索科技公司（SpaceX）11日用獵鷹火箭（Falcon）一次把60枚衛星...
太空探索科技公司（SpaceX）11日用獵鷹火箭（Falcon）一次把60枚衛星送上太空軌道。歐新社
分享

SpaceX太空馬斯克

相關新聞

時代變了 彈劾川普聽證會難現水門案收視熱潮

2019-11-11 18:47

美中貿易有突破？川普明凌晨發表貿易政策演說

2019-11-12 15:56

對歐汽車加不加關稅 川普擬半年後再決定

2019-11-12 14:45

治療指南修訂後 美國病患膽固醇降低

2019-11-12 13:14

緬因州龍蝦銳減 價格漲兩成 漁民想捕1億磅難了

2019-11-12 13:11

醫生多次擅自切除病人子宮 曾一日做30項手術

2019-11-12 10:23

大華府本周二急凍 恐降雪

2019-11-12 04:33

美前駐聯合國大使：白宮有「反川普聯盟」

2019-11-12 00:37

紐時曝光：白登任副總統時 在烏克蘭到底做了什麼事？

2019-11-11 17:41

與烏通話不完美但不足以遭彈劾？川普籲黨員勿落陷阱

2019-11-11 17:39

川普與烏總統通話真的完美？共和黨人有不同看法

2019-11-11 17:38

彈劾調查聽證本周將電視轉播 會否重現水門案？

2019-11-11 17:36

華倫人氣直逼白登 但選民不太懂她的政見

2019-11-11 16:16

柯林頓前策士：看彭博參選 她可能有兩種想法

2019-11-11 16:15

彭博勝川普6百分點 但卻最不受民主黨選民歡迎？

2019-11-11 16:14

彭博選總統 同黨參選人吐槽：你得賺選票，不能買選票

2019-11-11 16:11

川普彈劾公開聽證將登場 電話門重點一次看

2019-11-11 15:06

川普彈劾案直播 轟動性大不如前

2019-11-11 14:14

離譜！ 美法官提議性侵受害人收錢讓色魔減刑

2019-11-11 13:39

美德州非裔女教師 教室踹打癲癇女生影片瘋傳

2019-11-11 13:15

飆車失控…美保時捷飛入2樓 2人當場死亡

2019-11-11 13:08

美前駐聯大使爆料 兩高官拉攏我反川普

2019-11-11 14:21
看更多

熱門文章

「冥紙」紅到國外 老外稱改變人生還保佑身體健康

2019-11-11 19:50

越南仙氣正妹法官爆紅 網喊：我願意接受判刑

2019-11-11 20:46

國巨同意以18億美元全現金交易 併購美國同業Kemet

2019-11-12 07:22

道瓊早盤跌160點 美中貿易擔憂仍在

2019-11-11 23:11

爸臉色慘白！交往5月雙方父母見面 她竟是男友「表妹」

2019-11-12 10:49

為什麼國巨併購Kemet 是上算的選擇？

2019-11-12 09:39

示威遍地開花！南美中產階級怒了 全因背後2道坎…

2019-11-12 10:00

她獨自扶養6孩 為省時讓孩徒手抓食物一週洗3次澡

2019-11-11 16:43

櫻花妹產後發福被嘲笑 怒甩肉70天成美少女

2019-11-11 21:53

玻利維亞前總統推文：我會很快回來 屆時會更強大

2019-11-12 12:05

波音獨力撐盤 美股道瓊指數續攀新高

2019-11-12 05:38

紐時：從一個下台總統看見世界各地民粹領袖的傲慢

2019-11-12 12:01

澳洲野火肆虐 雪梨面臨巨災

2019-11-11 23:32

中國豬隻大量撲殺 心臟疾病藥物恐長期短缺

2019-11-12 12:42

總統變遊民 莫拉萊斯最新照片曝光

2019-11-12 11:18

全球通膨疲弱 壓力加重

2019-11-12 00:15

紐時曝光：白登任副總統時 在烏克蘭到底做了什麼事？

2019-11-11 17:41

川普言論反覆…全球股挫 黃金、日圓漲

2019-11-12 00:48

11月11日11點11分發出編號1111電車 阪急電鐵驚：是巧合！

2019-11-12 13:54

時代變了 彈劾川普聽證會難現水門案收視熱潮

2019-11-11 18:47

小摩CEO戴蒙：貧富差距擴大已成問題 但不該詆毀富人

2019-11-12 01:36

美頁岩油業 靠「風光」發電

2019-11-12 00:18

道瓊指數再創收盤新高 貿易不確定性令標普、那指回落

2019-11-12 07:22

辛巴威發行小額新貨幣 銀行哀嚎：「錢在哪？」

2019-11-12 10:28

戀棧權位 玻利維亞總統明君變昏君

2019-11-11 22:39

伊朗西南部發現新油田 石油部長：全國第2大

2019-11-11 20:51

影／美客機降落芝加哥衝出跑道 乘客拍下驚險一幕

2019-11-12 09:39

大華府本周二急凍 恐降雪

2019-11-12 04:33

讓土地乾淨的回歸自然！澳洲烏盧魯巨岩正式永久封閉

2019-11-12 10:00

玻國總統下台國際反應兩極：墨給庇護 川普讚民主勝利

2019-11-12 09:01

美前駐聯合國大使：白宮有「反川普聯盟」

2019-11-12 00:37

壞貓咪屢次幫其他貓越獄 慘遭單獨拘禁

2019-11-12 14:36

滿天都是假星星！SpaceX衛星超亮 改變觀星和天文研究

2019-11-12 14:46

戀棧權位 莫拉萊斯明君變昏君

2019-11-12 00:30

杜特蒂過勞睡眠不足 12日起請假3天

2019-11-11 20:39

稱軍方政變 玻利維亞總統倉皇下台

2019-11-12 00:24

西班牙加泰隆尼亞獨派出招 封阻通法國高速公路

2019-11-11 21:41

救到24隻！無尾熊遭野火燒傷 暖心夫妻檔全力治療

2019-11-12 11:57

軍方不支持 玻利維亞總統倉皇下台

2019-11-11 22:24

國會大選慘敗 西班牙公民黨黨魁辭職

2019-11-11 22:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top