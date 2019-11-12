滿天都是假星星！SpaceX衛星超亮 改變觀星和天文研究

2019-11-12 14:46 聯合報 編譯 聯合報 編譯 田思怡 ／即時報導



太空探索科技公司（SpaceX）11日用獵鷹火箭（Falcon）一次把60枚衛星送上太空軌道，這是該公司「星鏈」（Starlink）計畫送上太空的第二批衛星。星鏈計畫的目的是把幾萬枚衛星送上軌道，為覆蓋全球的網路傳輸訊號。

紐約時報報導，馬斯克（Elon Musk）創辦的SpaceX今年5月把「星鏈」第一批衛星送上軌道後，許多天文學家吃驚地發現，這些衛星極亮，使他們擔心，這群明亮的衛星會嚴重破壞地球望遠鏡的天文研究，並改變我們的觀星經驗。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

對此，SpaceX回應說，會設法降低星鏈計畫可能造成的影響，但仍會全速推動該計畫。

今年10月，馬斯克宣布，他正透過星鏈衛星網路傳送一條推文。他的公司要求美國聯邦通訊委員會（FCC）核准再送3萬枚衛星上軌道，FCC已核准1萬2000枚。

如果SpaceX成功把4萬多枚衛星都送上低軌道，它的衛星群將是目前軌道上所有衛星的8倍多。

這讓許多天文學家更加憂心。史密斯學院的天文學家勞文索（James Lowenthal）今年春天首度看到「星鏈」的衛星列車行進，就像一列假星星劃過天際，他當下就明白有什麼已經改變了。

他說：「我感到我做為天文學家，以及夜空觀星愛好者的生活，已永遠改變了。」

SpaceX發射的第一批星鏈衛星已移到較高軌道，在城市的明亮燈光下，肉眼大多已看不到，但在天空較暗的地方仍看得到。勞文索說，如果幾萬枚衛星都送上軌道，他擔心，屆時「滿天都是（假）星星」。