親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

被總統電話感動…洪恒珠退選屏東立委 競總轉小英後援會

拯救戰區10萬人：敘利亞白盔隊創辦人 伊斯坦堡街頭身亡

治療指南修訂後 美國病患膽固醇降低

2019-11-12 13:14世界日報 編譯孫梁╱綜合11日電

美國心臟病學院(American College of Cardiology)期刊11日公布研究報告，認為美國人的膽固醇水平在降低，膽固醇水平高的人也得到更多治療，表明美國心臟病學院和美國心臟病學會2013年為膽固醇治療而修訂的指南，雖有爭議但產生了積極效果。

心臟病是全球最致命的疾病，由於高膽固醇是心臟病的主要誘因，醫生對心臟病的診治多年來主要是降低壞膽固醇水平，而2013年的指南是要求醫生考慮病患的年齡、血壓和糖尿病等因素，更重視心臟病的總體風險。如果膽固醇水平高而使罹患心臟病的風險增大，可服用降膽固醇的他汀類藥物。

伯明翰阿拉巴馬大學的研究人員分析了聯邦疾病防治中心(CDC)2005至2016年的3萬2000多病患的膽固醇資料，發現服藥病患的壞膽固醇(LDL)水平平均降低21%，病患的膽固醇總水平和脂肪甘油三酸酯都呈下降趨勢。研究人員說，罹患心臟病和中風的機率是降低15%至20%，馬里蘭大學醫學中心的心血管病主任米勒表示，研究結論給人留下深刻印象。

研究人員指出，糖尿病患者越來越多地使用他汀類藥，從不到半數增加到逾60%。由於糖尿病易於引發心臟病，西北大學的心臟病醫生史通表示，確診為糖尿病的人不發生首次心臟病極為重要。

但伯明翰阿拉巴馬大學的研究人員表示，對導致心臟病的其他危險因素的治療卻沒有增加，而且太多美國人仍不知道他們有膽固醇問題。

米勒認為，人們應常檢查膽固醇水平，如今的檢查比過去更方便，而且不需要禁食。尤其是還存其他危險因素誘發心臟病的人，如果膽固醇水平高，就應注意飲食、鍛鍊和使用他汀類藥物。

心臟病膽固醇糖尿病

相關新聞

時代變了 彈劾川普聽證會難現水門案收視熱潮

2019-11-11 18:47

緬因州龍蝦銳減 價格漲兩成 漁民想捕1億磅難了

2019-11-12 13:11

醫生多次擅自切除病人子宮 曾一日做30項手術

2019-11-12 10:23

大華府本周二急凍 恐降雪

2019-11-12 04:33

美前駐聯合國大使：白宮有「反川普聯盟」

2019-11-12 00:37

紐時曝光：白登任副總統時 在烏克蘭到底做了什麼事？

2019-11-11 17:41

與烏通話不完美但不足以遭彈劾？川普籲黨員勿落陷阱

2019-11-11 17:39

川普與烏總統通話真的完美？共和黨人有不同看法

2019-11-11 17:38

彈劾調查聽證本周將電視轉播 會否重現水門案？

2019-11-11 17:36

華倫人氣直逼白登 但選民不太懂她的政見

2019-11-11 16:16

柯林頓前策士：看彭博參選 她可能有兩種想法

2019-11-11 16:15

彭博勝川普6百分點 但卻最不受民主黨選民歡迎？

2019-11-11 16:14

彭博選總統 同黨參選人吐槽：你得賺選票，不能買選票

2019-11-11 16:11

川普彈劾公開聽證將登場 電話門重點一次看

2019-11-11 15:06

川普彈劾案直播 轟動性大不如前

2019-11-11 14:14

離譜！ 美法官提議性侵受害人收錢讓色魔減刑

2019-11-11 13:39

美德州非裔女教師 教室踹打癲癇女生影片瘋傳

2019-11-11 13:15

飆車失控…美保時捷飛入2樓 2人當場死亡

2019-11-11 13:08

美前駐聯大使爆料 兩高官拉攏我反川普

2019-11-11 14:21

兩大高官找她扯川普後腿 美前駐聯大使新書爆料

2019-11-11 11:38
看更多

熱門文章

「冥紙」紅到國外 老外稱改變人生還保佑身體健康

2019-11-11 19:50

越南仙氣正妹法官爆紅 網喊：我願意接受判刑

2019-11-11 20:46

國巨同意以18億美元全現金交易 併購美國同業Kemet

2019-11-12 07:22

道瓊早盤跌160點 美中貿易擔憂仍在

2019-11-11 23:11

爸臉色慘白！交往5月雙方父母見面 她竟是男友「表妹」

2019-11-12 10:49

為什麼國巨併購Kemet 是上算的選擇？

2019-11-12 09:39

玻利維亞總統下台後權力真空 首都緃火搶劫社會大亂

2019-11-11 15:01

示威遍地開花！南美中產階級怒了 全因背後2道坎…

2019-11-12 10:00

「但我知道我愛你」夫為失憶妻寫下10年相戀點滴

2019-11-11 15:07

她獨自扶養6孩 為省時讓孩徒手抓食物一週洗3次澡

2019-11-11 16:43

櫻花妹產後發福被嘲笑 怒甩肉70天成美少女

2019-11-11 21:53

波音獨力撐盤 美股道瓊指數續攀新高

2019-11-12 05:38

澳洲野火肆虐 雪梨面臨巨災

2019-11-11 23:32

紐時：從一個下台總統看見世界各地民粹領袖的傲慢

2019-11-12 12:01

總統變遊民 莫拉萊斯最新照片曝光

2019-11-12 11:18

中國豬隻大量撲殺 心臟疾病藥物恐長期短缺

2019-11-12 12:42

全球通膨疲弱 壓力加重

2019-11-12 00:15

紐時曝光：白登任副總統時 在烏克蘭到底做了什麼事？

2019-11-11 17:41

川普言論反覆…全球股挫 黃金、日圓漲

2019-11-12 00:48

時代變了 彈劾川普聽證會難現水門案收視熱潮

2019-11-11 18:47

小摩CEO戴蒙：貧富差距擴大已成問題 但不該詆毀富人

2019-11-12 01:36

戀棧權位 玻利維亞總統明君變昏君

2019-11-11 22:39

道瓊指數再創收盤新高 貿易不確定性令標普、那指回落

2019-11-12 07:22

美頁岩油業 靠「風光」發電

2019-11-12 00:18

伊朗西南部發現新油田 石油部長：全國第2大

2019-11-11 20:51

辛巴威發行小額新貨幣 銀行哀嚎：「錢在哪？」

2019-11-12 10:28

影／美客機降落芝加哥衝出跑道 乘客拍下驚險一幕

2019-11-12 09:39

大華府本周二急凍 恐降雪

2019-11-12 04:33

玻利維亞前總統推文：我會很快回來 屆時會更強大

2019-11-12 12:05

美前駐聯合國大使：白宮有「反川普聯盟」

2019-11-12 00:37

讓土地乾淨的回歸自然！澳洲烏盧魯巨岩正式永久封閉

2019-11-12 10:00

玻國總統下台國際反應兩極：墨給庇護 川普讚民主勝利

2019-11-12 09:01

杜特蒂過勞睡眠不足 12日起請假3天

2019-11-11 20:39

戀棧權位 莫拉萊斯明君變昏君

2019-11-12 00:30

川普彈劾公開聽證將登場 電話門重點一次看

2019-11-11 15:06

稱軍方政變 玻利維亞總統倉皇下台

2019-11-12 00:24

西班牙加泰隆尼亞獨派出招 封阻通法國高速公路

2019-11-11 21:41

軍方不支持 玻利維亞總統倉皇下台

2019-11-11 22:24

救到24隻！無尾熊遭野火燒傷 暖心夫妻檔全力治療

2019-11-12 11:57

11月11日11點11分發出編號1111電車 阪急電鐵驚：是巧合！

2019-11-12 13:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top