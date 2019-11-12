治療指南修訂後 美國病患膽固醇降低

2019-11-12 13:14 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合11日電



美國心臟病學院(American College of Cardiology)期刊11日公布研究報告，認為美國人的膽固醇水平在降低，膽固醇水平高的人也得到更多治療，表明美國心臟病學院和美國心臟病學會2013年為膽固醇治療而修訂的指南，雖有爭議但產生了積極效果。

心臟病是全球最致命的疾病，由於高膽固醇是心臟病的主要誘因，醫生對心臟病的診治多年來主要是降低壞膽固醇水平，而2013年的指南是要求醫生考慮病患的年齡、血壓和糖尿病等因素，更重視心臟病的總體風險。如果膽固醇水平高而使罹患心臟病的風險增大，可服用降膽固醇的他汀類藥物。

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伯明翰阿拉巴馬大學的研究人員分析了聯邦疾病防治中心(CDC)2005至2016年的3萬2000多病患的膽固醇資料，發現服藥病患的壞膽固醇(LDL)水平平均降低21%，病患的膽固醇總水平和脂肪甘油三酸酯都呈下降趨勢。研究人員說，罹患心臟病和中風的機率是降低15%至20%，馬里蘭大學醫學中心的心血管病主任米勒表示，研究結論給人留下深刻印象。

研究人員指出，糖尿病患者越來越多地使用他汀類藥，從不到半數增加到逾60%。由於糖尿病易於引發心臟病，西北大學的心臟病醫生史通表示，確診為糖尿病的人不發生首次心臟病極為重要。

但伯明翰阿拉巴馬大學的研究人員表示，對導致心臟病的其他危險因素的治療卻沒有增加，而且太多美國人仍不知道他們有膽固醇問題。

米勒認為，人們應常檢查膽固醇水平，如今的檢查比過去更方便，而且不需要禁食。尤其是還存其他危險因素誘發心臟病的人，如果膽固醇水平高，就應注意飲食、鍛鍊和使用他汀類藥物。