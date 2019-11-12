親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

被總統電話感動…洪恒珠退選屏東立委 競總轉小英後援會

拯救戰區10萬人：敘利亞白盔隊創辦人 伊斯坦堡街頭身亡

緬因州龍蝦銳減 價格漲兩成 漁民想捕1億磅難了

2019-11-12 13:11世界日報 編譯潘勛／綜合11日電

緬因州龍蝦9月份捕獲量相形去年同期大跌約四成，價格因此升高約兩成，令當地漁民十分...
緬因州龍蝦9月份捕獲量相形去年同期大跌約四成，價格因此升高約兩成，令當地漁民十分擔心。圖為漁夫卸下捕獲的龍蝦。(Getty Images)
分享

緬因州龍蝦9月捕獲量相比去年同期大跌約四成，價格因此升高約兩成，令當地漁民十分擔心未來都會如此。但緬因州資源局認為，9月以後龍蝦捕獲量已告改善，今年總量是否大跌實言之過早。

「美聯社」報導，雖說10、11月份龍蝦捕獲量往往會增多，但龍蝦大盤價因9月收成不好的關係，11月初大盤收購價每磅來到將近10元，與去年同期相比，升高約兩成。

因為捕獲量不如預期，龍蝦在某些零售魚市場售價已升高。緬因州是美國龍蝦業重心，當地某些店面目前龍蝦零售價來到每磅12元，比去年貴上約一成。

影響龍蝦價格的因素很多，包括國外需求、龍蝦體重剛好達到合法捕獲等等。

「海鮮新聞網」(SeafoodNews.com)發行人兼業界分析師薩克頓指出，供應量下跌這麼大，價格上漲壓力勢必大增。此外龍蝦業另面臨其他挑戰，包括旨在保護北大西洋露脊鯨的新限制即將施行。龍蝦撈捕重地的緬因灣暖化，長期下來也令人憂心。因為美、中貿易戰，美國龍蝦業要與加拿大競爭獲利豐厚的中國龍蝦出口市場，深感吃力。

今年龍蝦突然欠收，是2010年來首見，緬因漁民今年想捕到1億磅龍蝦，看來有所困難；前些年捕獲量一直很好，國際需求量不斷成長，價格因此維持穩定。

薩克頓表示，加拿大今年龍蝦撈捕量也不好；今年市場看來會缺貨，但明年趨勢是否如此，猶待觀察。

但緬因州資源局仍認為，只要11、12兩月份捕獲量夠好，今年依然會豐收。發言人尼克斯表示，目前得知龍蝦捕獲量正在升高。

相關新聞

時代變了 彈劾川普聽證會難現水門案收視熱潮

2019-11-11 18:47

治療指南修訂後 美國病患膽固醇降低

2019-11-12 13:14

醫生多次擅自切除病人子宮 曾一日做30項手術

2019-11-12 10:23

大華府本周二急凍 恐降雪

2019-11-12 04:33

美前駐聯合國大使：白宮有「反川普聯盟」

2019-11-12 00:37

紐時曝光：白登任副總統時 在烏克蘭到底做了什麼事？

2019-11-11 17:41

與烏通話不完美但不足以遭彈劾？川普籲黨員勿落陷阱

2019-11-11 17:39

川普與烏總統通話真的完美？共和黨人有不同看法

2019-11-11 17:38

彈劾調查聽證本周將電視轉播 會否重現水門案？

2019-11-11 17:36

華倫人氣直逼白登 但選民不太懂她的政見

2019-11-11 16:16

柯林頓前策士：看彭博參選 她可能有兩種想法

2019-11-11 16:15

彭博勝川普6百分點 但卻最不受民主黨選民歡迎？

2019-11-11 16:14

彭博選總統 同黨參選人吐槽：你得賺選票，不能買選票

2019-11-11 16:11

川普彈劾公開聽證將登場 電話門重點一次看

2019-11-11 15:06

川普彈劾案直播 轟動性大不如前

2019-11-11 14:14

離譜！ 美法官提議性侵受害人收錢讓色魔減刑

2019-11-11 13:39

美德州非裔女教師 教室踹打癲癇女生影片瘋傳

2019-11-11 13:15

飆車失控…美保時捷飛入2樓 2人當場死亡

2019-11-11 13:08

美前駐聯大使爆料 兩高官拉攏我反川普

2019-11-11 14:21

兩大高官找她扯川普後腿 美前駐聯大使新書爆料

2019-11-11 11:38
看更多

熱門文章

「冥紙」紅到國外 老外稱改變人生還保佑身體健康

2019-11-11 19:50

越南仙氣正妹法官爆紅 網喊：我願意接受判刑

2019-11-11 20:46

國巨同意以18億美元全現金交易 併購美國同業Kemet

2019-11-12 07:22

道瓊早盤跌160點 美中貿易擔憂仍在

2019-11-11 23:11

爸臉色慘白！交往5月雙方父母見面 她竟是男友「表妹」

2019-11-12 10:49

為什麼國巨併購Kemet 是上算的選擇？

2019-11-12 09:39

玻利維亞總統下台後權力真空 首都緃火搶劫社會大亂

2019-11-11 15:01

示威遍地開花！南美中產階級怒了 全因背後2道坎…

2019-11-12 10:00

「但我知道我愛你」夫為失憶妻寫下10年相戀點滴

2019-11-11 15:07

她獨自扶養6孩 為省時讓孩徒手抓食物一週洗3次澡

2019-11-11 16:43

櫻花妹產後發福被嘲笑 怒甩肉70天成美少女

2019-11-11 21:53

波音獨力撐盤 美股道瓊指數續攀新高

2019-11-12 05:38

澳洲野火肆虐 雪梨面臨巨災

2019-11-11 23:32

紐時：從一個下台總統看見世界各地民粹領袖的傲慢

2019-11-12 12:01

總統變遊民 莫拉萊斯最新照片曝光

2019-11-12 11:18

中國豬隻大量撲殺 心臟疾病藥物恐長期短缺

2019-11-12 12:42

全球通膨疲弱 壓力加重

2019-11-12 00:15

紐時曝光：白登任副總統時 在烏克蘭到底做了什麼事？

2019-11-11 17:41

川普言論反覆…全球股挫 黃金、日圓漲

2019-11-12 00:48

時代變了 彈劾川普聽證會難現水門案收視熱潮

2019-11-11 18:47

小摩CEO戴蒙：貧富差距擴大已成問題 但不該詆毀富人

2019-11-12 01:36

戀棧權位 玻利維亞總統明君變昏君

2019-11-11 22:39

道瓊指數再創收盤新高 貿易不確定性令標普、那指回落

2019-11-12 07:22

美頁岩油業 靠「風光」發電

2019-11-12 00:18

伊朗西南部發現新油田 石油部長：全國第2大

2019-11-11 20:51

辛巴威發行小額新貨幣 銀行哀嚎：「錢在哪？」

2019-11-12 10:28

影／美客機降落芝加哥衝出跑道 乘客拍下驚險一幕

2019-11-12 09:39

大華府本周二急凍 恐降雪

2019-11-12 04:33

玻利維亞前總統推文：我會很快回來 屆時會更強大

2019-11-12 12:05

美前駐聯合國大使：白宮有「反川普聯盟」

2019-11-12 00:37

讓土地乾淨的回歸自然！澳洲烏盧魯巨岩正式永久封閉

2019-11-12 10:00

玻國總統下台國際反應兩極：墨給庇護 川普讚民主勝利

2019-11-12 09:01

杜特蒂過勞睡眠不足 12日起請假3天

2019-11-11 20:39

戀棧權位 莫拉萊斯明君變昏君

2019-11-12 00:30

川普彈劾公開聽證將登場 電話門重點一次看

2019-11-11 15:06

稱軍方政變 玻利維亞總統倉皇下台

2019-11-12 00:24

西班牙加泰隆尼亞獨派出招 封阻通法國高速公路

2019-11-11 21:41

軍方不支持 玻利維亞總統倉皇下台

2019-11-11 22:24

救到24隻！無尾熊遭野火燒傷 暖心夫妻檔全力治療

2019-11-12 11:57

11月11日11點11分發出編號1111電車 阪急電鐵驚：是巧合！

2019-11-12 13:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top