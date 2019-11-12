緬因州龍蝦銳減 價格漲兩成 漁民想捕1億磅難了

2019-11-12 13:11 世界日報 編譯潘勛／綜合11日電



緬因州龍蝦9月份捕獲量相形去年同期大跌約四成，價格因此升高約兩成，令當地漁民十分擔心。圖為漁夫卸下捕獲的龍蝦。(Getty Images) 分享 facebook

緬因州龍蝦9月捕獲量相比去年同期大跌約四成，價格因此升高約兩成，令當地漁民十分擔心未來都會如此。但緬因州資源局認為，9月以後龍蝦捕獲量已告改善，今年總量是否大跌實言之過早。

「美聯社」報導，雖說10、11月份龍蝦捕獲量往往會增多，但龍蝦大盤價因9月收成不好的關係，11月初大盤收購價每磅來到將近10元，與去年同期相比，升高約兩成。

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因為捕獲量不如預期，龍蝦在某些零售魚市場售價已升高。緬因州是美國龍蝦業重心，當地某些店面目前龍蝦零售價來到每磅12元，比去年貴上約一成。

影響龍蝦價格的因素很多，包括國外需求、龍蝦體重剛好達到合法捕獲等等。

「海鮮新聞網」(SeafoodNews.com)發行人兼業界分析師薩克頓指出，供應量下跌這麼大，價格上漲壓力勢必大增。此外龍蝦業另面臨其他挑戰，包括旨在保護北大西洋露脊鯨的新限制即將施行。龍蝦撈捕重地的緬因灣暖化，長期下來也令人憂心。因為美、中貿易戰，美國龍蝦業要與加拿大競爭獲利豐厚的中國龍蝦出口市場，深感吃力。

今年龍蝦突然欠收，是2010年來首見，緬因漁民今年想捕到1億磅龍蝦，看來有所困難；前些年捕獲量一直很好，國際需求量不斷成長，價格因此維持穩定。

薩克頓表示，加拿大今年龍蝦撈捕量也不好；今年市場看來會缺貨，但明年趨勢是否如此，猶待觀察。

但緬因州資源局仍認為，只要11、12兩月份捕獲量夠好，今年依然會豐收。發言人尼克斯表示，目前得知龍蝦捕獲量正在升高。