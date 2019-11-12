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總統變遊民 莫拉萊斯最新照片曝光

2019-11-12 11:18聯合報 編譯范振光／即時報導

玻利維亞總統莫拉萊斯10日在反政府示威潮中宣布辭職，他11日在推特公布自己席地而臥的照片，拍照地點不詳。

這張照片顯示，在位14年的莫拉萊斯躺在鋪了毯子的地上，以繩子懸掛紫布充當帳篷，非常克難。

莫拉萊斯已獲墨西哥庇護，最新消息指出，他已經登上墨西哥派出的飛機。莫拉萊斯透過推特表示，因為政治因素離國而心痛，但他很快就會返國。

莫拉萊斯11日公布自己席地而臥的照片，拍攝地點不詳。取自莫拉萊斯推特
莫拉萊斯11日公布自己席地而臥的照片，拍攝地點不詳。取自莫拉萊斯推特
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