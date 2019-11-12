醫生多次擅自切除病人子宮 曾一日做30項手術

2019-11-12 10:23 香港01 記者李福源／報導



珀維茲多次在未經病人同意的情況下，摘除病人的子宮及進行輸卵管結紮。圖擷自 New York Post 分享 facebook

美國維珍尼亞州（Virginia）69歲婦科醫生珀維茲（Javaid Perwaiz）因為多次在未經病人同意的情況下，擅自為其切除子宮及進行輸卵管結紮，結果被控醫療欺詐等多項罪名，上周五（8日）遭警方拘捕。

法庭文件顯示，美國聯邦調查局（FBI）最早是從一名醫院職員獲得消息，指珀維茲「疑似對毫無戒備之心的病人進行完全不必要的手術」，並在2018年9月開始對他展開調查。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

文件表示，自2014年1月至2018年8月，珀維茲曾對510名接受醫療補助的患者進行手術，其中大約42%的患者接受過兩次或以上手術。文件又指，珀維茲具有「進行捆綁式手術（bundled surgery）」的傾向，要求病人接受腹腔鏡檢查（laparoscopy）及子宮擴刮術（dilation and curettage）等。

其中一名病人透露，她被珀維茲診斷患上子宮內膜異位症（endometriosis），每年都接受子宮擴刮術，並曾經在未有看診的情況下安排接受手術。另外在2012年的另一宗案件中，當時的病人以為只有卵巢會被切除，但醒來後才知道整個子宮都被切除，令她十分震驚。

文件更透露，珀維茲1996年因兩項逃稅罪，醫生執照被暫時吊銷，直到1998年才重獲醫生資格；他亦至少與8宗醫療事故案有關，曾偽造病歷，並在一天內進行30項手術，又為病人提供不當護理，導致3名病人受到永久性傷害，另外兩人生命受威脅。

延伸閱讀：

【朱古力瘤】長期經痛、性交痛楚是徵狀？ 11條問題評估患病風險

第2季爆8宗醫療事故 胃癌病人手術出錯後死亡 紗布遺留陰道9日

文章授權轉載自《香港01》