親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

2億元花博森林園區成廢墟 策展人批盧市府「浪費公帑」

1個小職員加入120個微信群 為何引發中共震怒？

醫生多次擅自切除病人子宮 曾一日做30項手術

2019-11-12 10:23香港01 記者李福源／報導

珀維茲多次在未經病人同意的情況下，摘除病人的子宮及進行輸卵管結紮。圖擷自New ...
珀維茲多次在未經病人同意的情況下，摘除病人的子宮及進行輸卵管結紮。圖擷自New York Post
分享

美國維珍尼亞州（Virginia）69歲婦科醫生珀維茲（Javaid Perwaiz）因為多次在未經病人同意的情況下，擅自為其切除子宮及進行輸卵管結紮，結果被控醫療欺詐等多項罪名，上周五（8日）遭警方拘捕。

法庭文件顯示，美國聯邦調查局（FBI）最早是從一名醫院職員獲得消息，指珀維茲「疑似對毫無戒備之心的病人進行完全不必要的手術」，並在2018年9月開始對他展開調查。

文件表示，自2014年1月至2018年8月，珀維茲曾對510名接受醫療補助的患者進行手術，其中大約42%的患者接受過兩次或以上手術。文件又指，珀維茲具有「進行捆綁式手術（bundled surgery）」的傾向，要求病人接受腹腔鏡檢查（laparoscopy）及子宮擴刮術（dilation and curettage）等。

其中一名病人透露，她被珀維茲診斷患上子宮內膜異位症（endometriosis），每年都接受子宮擴刮術，並曾經在未有看診的情況下安排接受手術。另外在2012年的另一宗案件中，當時的病人以為只有卵巢會被切除，但醒來後才知道整個子宮都被切除，令她十分震驚。

文件更透露，珀維茲1996年因兩項逃稅罪，醫生執照被暫時吊銷，直到1998年才重獲醫生資格；他亦至少與8宗醫療事故案有關，曾偽造病歷，並在一天內進行30項手術，又為病人提供不當護理，導致3名病人受到永久性傷害，另外兩人生命受威脅。

延伸閱讀：

【朱古力瘤】長期經痛、性交痛楚是徵狀？　11條問題評估患病風險

第2季爆8宗醫療事故　胃癌病人手術出錯後死亡　紗布遺留陰道9日

文章授權轉載自《香港01》

手術子宮

相關新聞

時代變了 彈劾川普聽證會難現水門案收視熱潮

2019-11-11 18:47

總統變遊民 莫拉萊斯最新照片曝光

2019-11-12 11:18

大華府本周二急凍 恐降雪

2019-11-12 04:33

美前駐聯合國大使：白宮有「反川普聯盟」

2019-11-12 00:37

紐時曝光：白登任副總統時 在烏克蘭到底做了什麼事？

2019-11-11 17:41

與烏通話不完美但不足以遭彈劾？川普籲黨員勿落陷阱

2019-11-11 17:39

川普與烏總統通話真的完美？共和黨人有不同看法

2019-11-11 17:38

彈劾調查聽證本周將電視轉播 會否重現水門案？

2019-11-11 17:36

熱門文章

「冥紙」紅到國外 老外稱改變人生還保佑身體健康

2019-11-11 19:50

越南仙氣正妹法官爆紅 網喊：我願意接受判刑

2019-11-11 20:46

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top