親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

副總統有魔咒！為何張善政不擔心、賴清德可能很煩惱？

最年輕主治醫師已50歲！醫美好賺 醫院皮膚科人才斷層

台積電ADR周一跌0.4% 今關注台北300元保衛戰

2019-11-12 07:34經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電周一ADR跌0.4%，收在52.60美元，相對台北股價抗跌，高出台北交易溢價多達6.3%。

美股周一下跌，美國總統川普對美中貿易協議的最新說法，讓協議的不確定性再度升高。

道瓊工業指數上漲10.25點或0.04%，報27,691.49點；標普500指數下跌6.07點或0.20%，至3,087.01點；那斯達克指數下跌11.04點或0.13%，報8,464.28點。費城半導體指數跌 0.5%。

台灣加權股價指數上周五大跌152.26點收11,427.28點。台積電跌1.5%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 77.74 -0.20 78.00 -0.34

中華電 CHT 114.07 +0.19 114.00 0.06

台積電 TSM 320.08 -0.44 301.00 6.34

聯電 UMC 14.18 0.00 14.25 -0.50

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電台股半導體

相關新聞

大華府本周二急凍 恐降雪

2019-11-12 04:33

美前駐聯合國大使：白宮有「反川普聯盟」

2019-11-12 00:37

紐時曝光：白登任副總統時 在烏克蘭到底做了什麼事？

2019-11-11 17:41

與烏通話不完美但不足以遭彈劾？川普籲黨員勿落陷阱

2019-11-11 17:39

川普與烏總統通話真的完美？共和黨人有不同看法

2019-11-11 17:38

彈劾調查聽證本周將電視轉播 會否重現水門案？

2019-11-11 17:36

華倫人氣直逼白登 但選民不太懂她的政見

2019-11-11 16:16

柯林頓前策士：看彭博參選 她可能有兩種想法

2019-11-11 16:15

彭博勝川普6百分點 但卻最不受民主黨選民歡迎？

2019-11-11 16:14

彭博選總統 同黨參選人吐槽：你得賺選票，不能買選票

2019-11-11 16:11

川普彈劾公開聽證將登場 電話門重點一次看

2019-11-11 15:06

川普彈劾案直播 轟動性大不如前

2019-11-11 14:14

離譜！ 美法官提議性侵受害人收錢讓色魔減刑

2019-11-11 13:39

美德州非裔女教師 教室踹打癲癇女生影片瘋傳

2019-11-11 13:15

飆車失控…美保時捷飛入2樓 2人當場死亡

2019-11-11 13:08

希拉蕊打書談網路仇女：女性政治人物深受其害

2019-11-11 10:32

美前駐聯大使爆料 兩高官拉攏我反川普

2019-11-11 14:21

兩大高官找她扯川普後腿 美前駐聯大使新書爆料

2019-11-11 11:38
看更多

熱門文章

台灣人打工換宿擺爛「不干我事」 日本老闆氣哭

2019-11-11 11:23

史上最敢的泰王！要人哭著效忠、軍事管理公教員…

2019-11-11 10:00

影／日本媒體熱議雅子皇后的眼淚 她為何哭泣？

2019-11-11 13:04

越南仙氣正妹法官爆紅 網喊：我願意接受判刑

2019-11-11 20:46

「冥紙」紅到國外 老外稱改變人生還保佑身體健康

2019-11-11 19:50

機上男抓隔壁女乘客下體 美航飛機提前轉降逮捕他

2019-11-11 08:57

慎入！他打開洗衣機「看見地獄」 網友：毛到不行

2019-11-11 14:19

道瓊早盤跌160點 美中貿易擔憂仍在

2019-11-11 23:11

國巨同意以18億美元全現金交易 併購美國同業Kemet

2019-11-12 07:22

影／男在肯德基求婚遭諷 影片曝光結局超乎想像

2019-11-11 14:25

「但我知道我愛你」夫為失憶妻寫下10年相戀點滴

2019-11-11 15:07

玻利維亞總統下台後權力真空 首都緃火搶劫社會大亂

2019-11-11 15:01

日本又有保育園小小孩散步被車撞 2大4小送醫

2019-11-11 11:42

櫻花妹產後發福被嘲笑 怒甩肉70天成美少女

2019-11-11 21:53

與自己作伴侶 艾瑪華生單身引話題

2019-11-11 14:03

連蘋果共同創辦人也說 Apple Card演算法歧視他妻子

2019-11-11 08:28

她獨自扶養6孩 為省時讓孩徒手抓食物一週洗3次澡

2019-11-11 16:43

波音獨力撐盤 美股道瓊指數續攀新高

2019-11-12 05:38

「這裡不是古巴」 玻利維亞首位原民總統為何下台？

2019-11-11 11:58

獲利營收跌照樣漲！ 蘋果今年增加市值可換1.5個台積電

2019-11-11 08:53

澳洲野火肆虐 雪梨面臨巨災

2019-11-11 23:32

古柯農出身玻利維亞總統請辭下台 14年掌權生涯一次看

2019-11-11 11:33

紐時曝光：白登任副總統時 在烏克蘭到底做了什麼事？

2019-11-11 17:41

影／軍警倒戈！ 玻利維亞總統13年獨裁畫句點

2019-11-11 13:39

明恐災難性大火 澳洲昆士蘭及南威爾士進入緊急狀態

2019-11-11 12:46

早產奇蹟！存活率1% 雙胞胎兄弟出生體重不到一瓶礦泉水

2019-11-11 14:04

戀棧權位 玻利維亞總統明君變昏君

2019-11-11 22:39

小摩CEO戴蒙：貧富差距擴大已成問題 但不該詆毀富人

2019-11-12 01:36

伊朗西南部發現新油田 石油部長：全國第2大

2019-11-11 20:51

全球通膨疲弱 壓力加重

2019-11-12 00:15

時代變了 彈劾川普聽證會難現水門案收視熱潮

2019-11-11 18:47

川普言論反覆…全球股挫 黃金、日圓漲

2019-11-12 00:48

杜特蒂過勞睡眠不足 12日起請假3天

2019-11-11 20:39

川普彈劾公開聽證將登場 電話門重點一次看

2019-11-11 15:06

玻國總統下台兩樣情 民眾歡慶、盟國譴責政變

2019-11-11 10:08

大華府本周二急凍 恐降雪

2019-11-12 04:33

美前駐聯合國大使：白宮有「反川普聯盟」

2019-11-12 00:37

兩大高官找她扯川普後腿 美前駐聯大使新書爆料

2019-11-11 11:38

西班牙加泰隆尼亞獨派出招 封阻通法國高速公路

2019-11-11 21:41

軍方不支持 玻利維亞總統倉皇下台

2019-11-11 22:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top