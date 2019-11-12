大華府本周二急凍 恐降雪

2019-11-12 04:33 世界日報 記者 世界日報 記者 羅曉媛 ／華盛頓報導



大華府在短暫的回暖之後，冷空氣連夜趕至，本周二(今日)將急速降溫、降雨，還可能伴隨雨夾雪，氣溫從11日的華氏60多度驟降至華氏40度甚至30度，風速也將達到每小時20至35哩，可謂一夜入冬。

大華府短暫回暖，冷空氣連夜趕至，本周二將急速降溫、降雨，還可能伴隨雨夾雪。 美聯社檔案照 分享 facebook

11日的老兵節當天，大華府還是溫度適宜的好天氣，下午氣溫最高還達到華氏65度，但一股強力冷鋒在11日晚間抵達本地，導致12日溼冷又伴隨狂風，西北風力在12日可達到每小時35哩。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

狂風和雨天預計影響12日的早班高峰通勤，雨勢和風力最強階段也是在12日清晨5時至中午時分；當天的最高溫出現在午夜過後，之後便是一整天的氣溫急降，早班通勤時段的氣溫約為華氏40度至50度，下午5時之後則降至華氏30度。

氣象預報指出，雖然12日有雨夾雪，但雪還沒有達到能積雪的程度，12日晚間氣溫還將繼續下降，13日上午預計在華氏15至25度之間，最高溫華氏30多度，不過當天預計陽光明媚。

13日將有些許寒風，西北風速在每小時8至18哩，最高溫在華氏33度至38度之間；14日則是晴轉多雲，氣溫稍稍回暖，南風風速每小時5至10哩，最高溫在華氏40至46度之間。